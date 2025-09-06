LÄNET: Man inlåst på bank slog sig ut i natt – misstänks för brott

Sara Andersson, presstalesperson vid polisen, rapporterar om en märklig händelse i Högsby i natt som resulterade i en anmälan om skadegörelse. Foto: Mostphotos/pressbild Polisen

Att gärningsmän försöker ta sig in i banklokaler har ju hänt. Desto ovanligare att man slår sig ut därifrån. Det gjorde i alla fall en inlåst och panikslagen man i Högsby i natt.

Det var runt midnatt som en person ur ett kompisgäng skulle ta ut pengar från en automat vid en bank i Högsby. Mannen, som är i 20-årsåldern, gick in genom dörrarna till utrymmet där uttagsautomaten finns, men under tiden han var där inne hann klockan bli 24.00 – tiden då dörrarna låses.

– Det var kompisarna utanför som ringde polisen och sa att dörrarna stängts automatiskt vid klockan tolv och att deras vän var inlåst. De hade först ringt väktare på ett angivet nummer men där hänvisade man till oss, berättar polisens presstalesperson Sara Andersson.

Hörde glas som krossades

Under samtalet kunde polisen sedan höra vännerna säga ”men oj, vad gör han nu” följt av ljudet av glas som krossas och sedan bröts samtalet.

– En väktare blev vittne till händelsen och det finns kameror som ska ha fångat det på film. Det verkar helt enkelt som att mannen fick panik av ett vara inlåst, slog sönder glasdörrarna och tog sig ut. Han ska sagt att han trodde att det skulle dröja lång tid innan vi skulle komma, berättar Sara Andersson.

Polisen kom dock till platsen en kort stund senare och anträffade då det aktuella kompisgänget. Den inlåsta mannen misstänks nu för skadegörelse.

– Vi får väl se om situationen, så som den uppstod, kan ses som förmildrande, säger Sara Andersson.