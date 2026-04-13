13 april 2026
Stor trafikvecka i hela landet – extra hastighetskontroller med fokus på detta

Polisen genomför extra trafikkontroller hela veckan. Foto: MostPhotos

NYHETER 13 april 2026 09.00

Den här veckan kan ni se fler poliser än vanligt. Polisen genomför nämligen extra hastighetskontroller i hela landet med fokus på tätbebyggda områden med skyltad hastighet upp till 70 kilometer i timmen. 

Under vecka 16 genomför polisen en nationell trafikvecka där fokus ligger på tätbebyggda områden med skyltad hastighet upp till 70 kilometer i timmen och det rör sig om till exempel bostadsområden, skolor, stadskärnor och parker. 

– I villaområden saknas exempelvis ofta trottoar vilket gör att både bilister och fotgängare måste använda samma yta. Vid 30 km/h är chansen god att du som förare hinner stanna i tid men att som oskyddad trafikant bli påkörd av en bil i 50 km/h motsvarar däremot ett fall från tredje våningen. Att hålla skyltad hastighet är ett enkelt sätt att bidra till att rädda liv, säger Ursula Edström, trafikstrateg hos polisen.

Utanför skolor är det vanligt med hastighetsbegränsning på 30 kilometer i timmen. Anledningen till den låga hastighetsbegränsningen är att det är väldigt hög sannolikhet att människor rör sig på gatan. Begränsningen gäller då hela dygnet om det inte finns någon tilläggsskylt med särskilda tidsangivelser. Bostadsområden har ibland särskilda skyltar med varningstext för lekande barn. 

Avsaknad av en sådan skylt betyder däremot inte att det inte finns barn som bor och rör sig i området, vilket är ännu en påminnelse om vikten av att hålla skyltad hastighet i dessa miljöer. 

– Det här är miljöer där många människor rör sig, inte minst barn som börjar gå och cykla själva till skolan innan de är helt trafikmogna. Det ställer stora krav på hur bilister beter sig, säger Ursula Edström.

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

