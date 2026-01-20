MASSUPPSÄGNINGAR I HULTSFRED – SÅ MÅNGA BERÖRS AV SLAKTEN

MBL-förhandlingarna har avslutats, nu står det klart att sammanlagt ett 50-tal medarbetare inom skola och förskola berörs för att få en budget i balans, uppger Martin Snickars, barn- och utbildningschef. Foto: Lotta Madestam

Förhandlingarna är avslutade. Så många som ett 50-tal medarbetare berörs av skolans enorma nedskärningar. Det kan Dagens Hultsfred avslöja i dag. – Samtalen med berörda har påbörjats, men alla har inte fått besked än, säger Martin Snickars, barn- och utbildningschef.

MBL-förhandlingarna mellan Hultsfreds kommun och fackförbunden Sveriges Lärare, Kommunal och Vision är avslutade.

Att smällen skulle bli hård var känt, men inte hur hård.

Nu kan Dagens Hultsfred avslöja att så många som ett 50-tal medarbetare inom skola och förskola berörs för att nämnden ska uppnå en budget i balans. Antingen genom uppsägning, omplacering eller visstid som inte förlängs efter sommaren, och i antalet finns också naturliga pensionsavgångar och de som valt att avsluta sin anställning på egen hand.

Totalt har man cirka 500 medarbetare om man också räknar in vikarier. Det är alltså tio procent som plockas bort.

– Den första delen vi tittade på var naturliga pensionsavgångar och hur det kommer att se ut fram till sommaren. Vi visste också om några personer som skulle sluta hos oss till hösten. En annan del är ett antal visstidsanställda som har avtal på antingen en termin eller ett läsår i taget. Där sker det förändringar till höstterminen. Det sköter rektor om på enhetsnivå, för att man ska ha rätt antal personal utifrån sin budget, säger Martin Snickars.

Hur vill du kommentera antalet, det är en skrämmande hög siffra?

– Den är enormt stor.

MBL-förhandlingarna, som avslutades i förra veckan, har gällt tillsvidareanställda medarbetare.

Hur många slutade det med i förhandlingen, som tvingas gå?

– Det är 20 tillsvidareanställda medarbetare som blir uppsagda.

Hur är det antalet i förhållande till vad ni gick in med i förhandlingen?

– Det blev färre än vad vi trodde från början, så vi har kunnat minska ner på antalet. Det har att göra med att vi kunnat räkna om vår budget för 2026 och kring lite statsbidrag, så vi ser att det inte behövde bli så många som vi trodde från början, säger Martin Snickars som inte har någon siffra på hur många jobb som ”räddades”.

Gruppen som drabbas hårdast

När han summerar antalet ser man att det är ett fåtal utbildade lärare som berörs, däremot ett antal obehöriga lärare och förskollärare. Elevassistenter och lärarassistenter är de två största och hårdast drabbade grupperna och det finns även några enstaka som jobbar med sociala tjänster runt eleverna bland de som tvingas sluta.

– Samtalen med berörda har påbörjats, men alla har inte fått besked än. Samtalen sker just nu och kommer nog pågå till sista januari, innan alla fått sina besked, säger Martin Snickars.

Hur reagerar personalen på det här?

– De är ledsna och oroade så klart, det är ingen som är glad över det här.

Vilken av skolorna skulle du säga drabbas hårdast, stämmer uppgiften att det är gymnasiet?

– Det är egentligen samtliga förskolor och skolor som påverkas. Gymnasiet har en stor andel som de minskar ner på, för de har en stor avvikelse i budget. Så ja, det är många där, säger Martin Snickars som inte säger sig kunna lämna uppgifter kring hur många som berörs på respektive skola.

Vad vill du säga till vårdnadshavare, lärare och fackliga representanter som säger att det här kommer påverka verksamheten negativt?

– Det är klart att det kommer påverka när det är så många färre medarbetare på våra förskolor och skolor. Vi har jobbat med riskbedömning på samtliga enheter tillsammans med fackförbunden under flera månaders tid, för att säkerställa så vi kan bedriva våra verksamheter och gör det bästa vi kan. Vi ska göra allt vi kan för att göra en bra verksamhet för barn och unga i vår kommun. Det kan vara att vi behöver ställa om vissa verksamheter till hösten, för att vi upptäcker att något inte är fullt ut som det ska. Det kommer vi följa upp och arbeta med tillsammans med facken under hela höstterminen. Så det är ett pågående arbete.

Är du av den uppfattningen att det behövs mer pengar i budgeten?

– Mitt uppdrag är att hålla budget, precis som alla rektorer måste hålla sin. Det har vi inte gjort för vi har ansett att vi har så stora behov, så vi inte har klarat av det. Vi har minskat våra kostnader, men för långsamt, och jag har också framfört till Barn- och utbildningsnämnden och kommunstyrelsen att vi har ett stort behov. Där har de varit lyhörda och vill satsa på våra barn- och ungdomar, så i de samtalen känner jag ett stort förtroende och tillit från politiken. Det känns väldigt positivt.

Men kan man verkligen säga att politikerna satsar på barn och unga när det sparas så här mycket på medarbetare?

– Jag hoppas att det kommer lite ändringar. Jag får sådana signaler att de vill satsa, så jag tänker att jag väntar och ser vad som händer, säger Martin Snickars och förklarar att han önskat en större budget för att kunna ge tidiga insatser till barn och unga, i form av både sociala insatser och kunskapsmässigt.

Med facit i hand, finns det något som borde gjorts annorlunda, för att undvika den här drastiska nedskärningen?

– Både jag och politikerna har gått och väntat på statliga pengar, det var vår förhoppning länge att vi skulle kunna rädda vår verksamhet. Man har jobbat fram ett nytt kommunalt utjämningssystem, som låg som förslag 2025. Det hade inneburit att vi skulle fått väldigt mycket mer statliga pengar till kommunen, men så insåg vi förra sommaren att de inte skulle komma. Det stoppades i riksdag och regering. Därför blev vi tvungna att ta fram en åtgärdsplan och minska våra kostnader, för att få en budget i balans.

Tror du att det här kan påverka inflyttningen eller att folk rent av flyttar här ifrån?

– Det tror jag väl inte. Vi minskar och anpassar vår kostym efter den budget vi har, men vi kommer fortsätta bedriva en god undervisning i våra verksamheter.

Det sas initialt att berörda skulle få besked innan jul, nu är vi en bit in i januari. Vad är orsaken till det?

– MBL-förhandlingarna med facken drog ut på tiden, vi behövde göra ett noggrant arbete där en omplaceringsutredning ingick, vi behövde hitta olika lösningar på tjänster och vi räknade om vår budget även i januari för att kunna behålla så många som möjligt. Så det var ett stort arbete som behövde göras. Det tog längre tid än vi trodde när vi startade.