Kommunen om solcellsparken: "Viktigt med hänsyn till närboende"

I slutet av 2024 blev det känt att företaget Landinfra planerade en gigantisk solcellspark i Frödinge. Kritiken från närboende var stor och området har minskat något. Nu uttalar sig kommunen om den tilltänkta parken.

– Det är omöjligt att föreställa sig. Det är 20 meter från vår altan. Man kommer att bo i ett omvänt fängelse och utestängs från vår skog. Det är den största sorgen, att de kommer stänga in hela skogen. Jag har gått här varje dag i 20 år och min svärmor åker skidor här på vintern. Det är så fina miljöer, så det värker i hjärtat. Jag kommer inte åt svampen, bären eller stigarna jag gått på varje dag, sa Anja Vikki, som var en av många närboende som uttalade sig i januari 2025.

Planerna på en stor solcellspark intill sjön Togöl i Frödinge blev kända i slutet av 2024. Under förra året lämnade Landinfra, via sitt nystartade bolag Frödinge Solpark AB, in en tillståndsansökan till länsstyrelsen.

Efter samrådsprocessen valde företaget att minska ned området med totalt fem hektar. Nu är området på cirka 25 hektar i stället för tidigare 30. Det skulle ge ett större respektavstånd till bostäder, behålla vegetation och miinska påverkan för närboende. Den effekt som anläggningen möjliggör skulle motsvara den årliga förbrukningen av hushållsel i cirka 4 400 hushåll, enligt företagets egna uppgifter.

En solcellspark av den här digniteten skulle ha en förmodad teknisk livslängd på mellan 40 och 50 år. Därefter kommer den att avvecklas.

Mot slutet av 2026 har Landinfra en förhoppning om att kunna påbörja byggnationen.

"Tillståndsansökan för projektet, med tillhörande utredningar, samrådsredogörelse samt miljökonsekvensbeskrivning, lämnades in under tredje kvartalet 2025. Ärendet handläggs för tillfället av tillståndsmyndigheten", skriver företaget om projektets status.

Vill se stor hänsyn

Nu har miljö- och byggnadsnämnden yttrat sig över tillståndsansökan. Man beslutar att tillstyrka att länsstyrelsen fortsätter med miljöprövningen men lämnar ett antal synpunkter.

"Det är viktigt att etablering och drift av verksamheten utförs med stor hänsyn till närboende och att man minimerar den negativa påverkan på naturmiljön. En etablering av en solcellspark kan komma att förändra ortens karaktär, både visuellt och upplevelsemässigt. Närboende har framfört oro för att det kan leda till påverkan på bostadsmarknaden genom värdeminskning på bostäder samt att invånare väljer att flytta från orten eller avstå från att bosätta sig där", skriver miljö- och byggnadsnämnden i sitt senaste protokoll.

Nämnden anser att den betydande oro som finns kring projektets konsekvenser bör leda till att stor omsorg och respekt visas i dialogen med berörda och att synpunkter ska bemötas på ett utförligt och informativt sätt.

"Nämnden anser att det är mycket viktigt att respektavstånd till närboende hålls samt att insynsskydd utformas på ett sätt att det fyller sin funktion. För att minimera bullerstörningar är det viktigt att tänka på avstånd mellan bostäder och transformatorstationer samt energilager. Placering av transformatorstationer samt energilager i terrängen är också avgörande för hur långt ljudet sträcker sig", skriver miljö- och byggnadsnämnden.

Enig nämnd

Vidare skriver nämnden att den miljöplan som kommer upprättas behöver innehålla tydliga beskrivningar av ansvarsfördelningen samt vad som gäller om läckage, brand, olycka eller översvämning inträffar.

Länsstyrelsen har beslutat att verksamheten medför betydande miljöpåverkan på grund av strandskyddat område samt våtmark.

Nämndens politiker var eniga om att yrka bifall till förvaltningens beslutsförslag.

