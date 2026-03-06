INSATSLEDAREN EFTER DRAMAT: "KAN INTE NOG HYLLA DEM"

Insatsledaren Kenneth Söderberg lyfter fram flera olika faktorer, som han menar ligger till grund för att dagens villabrand kunde begränsas till ett rum. Foto: Ossian Mathiasson

Branden i en villa utanför Vimmerby kunde begränsas till ett rum, som är totalt utbränt. Insatsledaren Kenneth Söderberg är tacksam för utgången. – Drabbade är en person och hund, som båda mår bra, säger han efter förmiddagens insats.

I detta nu är det lugnt på platsen. Desto mer dramatiskt var det för ett par timmar sedan, när larm om brand i byggnad inkom.

– Vi har varit inne och släckt ner ett rum på andra våningen i en flerplansvilla där vi haft en fullt utvecklad brand, säger Kenneth Söderberg.

Finns det någon uppgift om vad som orsakade branden?

– Jag vet inte, och jag vill inte spekulera, utan polisen är på plats och får svara på det framöver, när de gjort sin tekniska utredning på byggnaden.

Räddningstjänsten har lämpat ut allt materiellt som brunnit och släckt ner det. Söderberg vittnar om en totalskada på rummet.

Vad var det som gjorde att ni lyckades begränsa branden till ett rum?

– Nummer ett att alla dörrar var stängda, jag tror att den person som var i huset stängde dem, helt exemplariskt, så det har inte tillstött syre till branden. Nummer två är att vår första insatsperson som kom på plats snabbt, agerade och tömde en pulversläckare i rummet och en tredje framgång är att styrkorna som åkte från Vimmerby är väldigt, väldigt snabbt på plats och gör vad de ska med att begränsa och släcka ner branden.

Hyllar insatsen

Så det är snabbt och fint arbete som ligger till grund för att branden kunde begränsas till ett rum, enligt Söderberg.

– Jag kan inte nog hylla både första insatspersonen och Vimmerbystyrkans snabba agerande och det tempo de hade när de väl var på plats.

Vimmerby fick också hjälp från räddningstjänsten i Hultsfred som kom med en drönare med värmekamera.

– En jätteframgång! Det effektiviserade arbetet något enormt, när man kan få en översiktlig bild. Det är ett plåtbeklätt tak, vilket gjorde det lite komplicerat när vi inte kan ta bort panna för panna, men drönaren har gått igenom taket och vi ser inte att vi har någon spridningsrisk, eller ytterligare konstruktionsbränder i taket.

Vad händer på platsen nu?

– Vi håller på att packa ihop. Vi har gjort en okulär besiktning med värmekamera för att se så vi inte har något liggande i väggar, innertak eller vind. Vi kan inte se att det spridit sig eller tagit sig någon annanstans, och efterbevakningen lämnar vi över till ägaren.

Hur vill du uttala dig kring att det blev den här utgången på en ändå fullt utvecklad brand?

– Det är alltid roligt med lyckliga utgångar, speciellt när man ser att det är en bit utanför stan. Vi hade en bit framkörning som det hinner hända ganska mycket under de minuterna, när vi sitter i bilarna. Personen var ute ur byggnaden och byggnaden står kvar med en viss skada givetvis, men i det stora hela tog det en bra väg. Det är alltid roligt när man kan lämna byggnaden så här, det kunde blivit betydligt mer allvarligt.

Vår tidning har varit i kontakt med personerna som bor i huset, som vill förmedla att det inte är några personskador.