Bästa bokslutet på åratal: "Det är jätteglädjande"

Barn- och utbildningsnämndens ordförande Lars Sandberg (C) gläds åt bokslutet för 2025.

Att barn- och utbildningsnämnden klarar sin budget är sällsynt. För första gången på åratal gör man nu ett överskott gentemot budget. – Det känns väldigt bra att det inte är minus, som det har varit tidigare, säger Lars Sandberg (C), ordförande i nämnden.

Vid barn- och utbildningsnämndens marssammanträde var det dags för bokslut gällande 2025. Siffrorna visar att nämnden hamnar på ett plus med 900 000 kronor gentemot budget.

Det är det bästa bokslutet på åratal.

– Det känns väldigt bra att det inte är minus, som det har varit tidigare. Jag vet inte när det var plus senast, men det var ett tag sedan, säger ordförande Lars Sandberg.

Ett stort skäl till detta var förbättrade siffror vad gäller interkommunala ersättningar. Det handlar om elever som söker sig till andra kommuner för att studera och vice versa.

– Där gick 2,5 miljoner kronor plus, så det är en stor bidragande orsak. Vi hade 50 elever från andra kommuner under 2025, så det påverkar positivt. Nu ser det inte lika ljust ut för 2026, men vi har inga slutsiffror där ännu.

"Bra för Vimmerbyborna"

Förvaltningschefen Jabil Seven är också glad över det redovisade bokslutet.

– Det är roligare att hamna på den här sidan om staketet – också för Vimmerbyborna. Att vi inte behöver belasta kommunens ekonomi som helhet, säger han.

Flera års arbete ligger bakom, enligt Lars Sandberg (C).

– Man började redan innan jag kom med i nämnden med tuffa omtag, nedskärningar och omorganisationer. Det leder fram till en budget i balans och att vi faktiskt har en budget i balans är jätteglädjande.

2024 års bokslut landade på knappt 1,4 miljoner kronor i underskott gentemot budgeten. Det stora krisåret var 2023 och i maj det året togs beslut om en handlingsplan som bland annat ledde till att drygt 25 heltidstjänster plockades bort från förskolan och grundskolan.