DÄRFÖR KAN FÖRSKOLAN AVVECKLAS – UTVECKLINGEN FORTSÄTTER

Vår tidning har rapporterat om förskoleutredningen flera gånger sedan i våras. Nu närmar det sig skarpt läge och förslaget är att förskolan Snövit med två avdelningar ska läggas ned. – Det är sjunkande barnantal som ligger till grund för det här, säger Lars Sandberg (C), ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Totalt har kommunen sju olika förskolor i egen regi inne i Vimmerby stad. Det rör sig om Lunden, Norrängen 1 och 2, Skogsbacken, Stenshult, Snövit och den nybyggda förskolan ute i Nybble.

Ända sedan i våras har barn- och utbildningsförvaltningen utrett förskolestrukturen och helt enkelt tittat på om det finns för många förskolor i tätorten.

Bakgrunden är förstås den demografiska utvecklingen och att allt färre barn föds och har fötts de senaste åren. Nu har nämnden, som ännu inte är redo för beslut, på förslag att stänga förskolan Snövit som består av två avdelningar och totalt 30 barn.

– Verksamhetschefen (Eva Johansson) och jag ska ha ett möte med personalen i morgon. Vi kommer också att ha ett möte med vårdnadshavarna den 4 november. Det vi kan säga är att utredningen pågår och att träffen vi ska ha den 4 november är en del i barnkonsekvensanalysen. Så långt som utredningen är gjord pekar den på att det är två avdelningar vi behöver minska med och då är det Snövits förskola som ligger som förslag, säger Lars Sandberg (C), ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Varför just Snövit?

– Vi behöver minska med två avdelningar av det vi vet i dagsläget och det är en förskola med två avdelningar där.

"Blev ingen stor boom"

Det här rör sig inte primärt om någon ekonomisk besparing utan handlar snarare om att antalet förskolor ska matcha antalet barn i förskoleålder, menar nämnden.

– Det är sjunkande barnantal som ligger till grund för det här och det fortsätter att minska ganska rejält till 2029.

Jämfört med nu kommer man, enligt SCB:s prognos, ha 61 färre barn i förskoleverksamheten 2029. Fram till september 2023 hade 117 barn fötts och förra året var det 98. Hittills i år är det 71 barn.

– Det är en stor minskning och enligt SCB:s prognoser kommer det vara fortsatt lågt framöver också, säger den tillförordnade förvaltningschefen Anders Eriksson.

– Vi trodde det kunde vara en babyboom på gång i maj, men det blev ingen stor boom. Det blev sex fler barn än föregående år, som då var en minskning jämfört med förrförra året. Det ser inte jättebra ut och pekar dessvärre snarare åt ännu färre barn, säger Sandberg.

Utvecklingen gör förstås att ännu fler förskolor kan ligga i farozonen längre fram.

– Vi kommer behöva följa upp det här hela tiden, men det är inte bara så här i Vimmerby. Det är en rikstäckande utveckling och vi har sett andra kommuner som haft planer på nya skolor och förskolor. Man har inte bara fått riva planerna, utan man har fått stänga och riva befintliga skolor och förskolor.

Ångrar inte Nybblesatsningen

Nämnden förväntas kunna fatta ett beslut i frågan vid sitt sammanträde i december, alltså om cirka två månader.

– Då ska barnkonsekvensanalysen vara färdig och då ska vi ta ett beslut.

Ångrar ni satsningen på Nybble så här i efterhand, även om läget när det först kom på tal var ett helt annat?

– Vi var i ett helt annat läge när beslutet att bygga Nybble togs. Då var signalerna att det inte skulle räcka, säger Sandberg.

– Vi – C, M och KD – styrde ihop då och vi minskade ned den förskolan mot hur tanken var från början. Först var tanken att bygga i VOK-skogen och att förskolan skulle vara större. Det vi fick till oss då var frågor om hur vi skulle lösa det och synpunkter om att vi skulle behöva bygga en förskola till. Nu är signalerna helt annorlunda och det blir färre och färre barn. Med facit i hand var det bra att vi inte byggde en större förskola, säger Ola Hammarbäck (KD).

Skolan och gymnasiet drabbas längre fram

I mitten av 2010-talet var barnafödandet på helt andra nivåer i Vimmerby och trycket på förskolan stort.

– Tyvärr ser det ut som att minskningen av barn kommer fortsätta. Just nu är det förskolan som drabbas, men om några år är det skolan som drabbas av de låga barnkullarna. Vi har mycket paviljonglösningar och kan möta det en del på det sättet. Men det kommer på sikt också påverka gymnasiet ännu längre fram, säger Anders Eriksson.

Nybble har kapacitet att inrymma 120 barn.

– Med Vimmerbymått mätt är det en stor förskola, men ser man till rikssverige är det ingen jätteförskola. Det är också förberett för BOA (barnomsorg på obekväm arbetstid) och ett ganska stort kök som ska förse förskolorna i tätorten med mat. Det är en stor del av Nybblebygget det också.