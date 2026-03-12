ADEMIR VIDARE TILL SLUTKVALET I SVERIGES MÄSTERKOCK

Tidigare Hultsfredsbon Ademir Imsirovic har tagit sig vidare i TV4-programmet ”Sveriges Mästerkock” och säkrat en plats till slutkvalet i Gävle.

Den 17:e säsongen av det populära matlagningsprogrammet ”Sveriges Mästerkock” har börjat sändas på TV4 och TV4 Play i mars.

Ademir Imsirovic från Hultsfred är en av många deltagare som dyker upp i andra avsnittet och berättar att ansökan till programmet var spontan.

– Jag brinner för matlagning och tänkte ”någon gång ska jag söka” och sedan sa många vänner och familj att jag borde söka. Jag tänkte att jag söker väl för att se hur långt mina kvaliteter räcker och gör det för skojs skull. Jag sökte spontant och trodde att det var långt kvar. När jag sökte stod det att ansökningsdatum redan var passerat, men de hörde av sig, sa att det låter intressant och frågade om jag kunde komma in om två dagar för audition.

"Obeskrivlig känsla"

Det är i slutet av andra programmet som Ademir Imsirovic dyker upp i tv-rutan första gången. Han försöker övertyga juryn med Tom Sjöstedt, Tommy Myllymäki och Tina Nordström om att avancera vidare till slutkvalet i Gävle. Rätten han tillagar och bjuder juryn på är salsicciapasta med hemmagjord tagliatelle.

Auditionen hölls på Banankompaniet i Stockholm i början av september och Ademir Imsirovic fick det glada beskedet att han är vidare till nästa steg i programmet.

Vad fick du för gehör från juryn?

– Det var blandat, men jag gick vidare.

Hur var det att möta juryn?

– Det var jäkligt nervöst. Det är ändå tre personer som kan mat och jag kommer dit som amatörkock och ska bli dömd av tre personer och framför hela Sveriges befolkning i tv. Det var väldigt nervöst, men också väldigt kul. Det var en obeskrivlig känsla när man väl gick vidare till slutkvalet i Gävle.

Vad betyder matlagningen för dig?

– Det betyder mycket och jag älskar det. Det är mitt sätt att visa att jag bryr mig om folk när jag får bjuda på god mat och få hem folk och umgås.

Drömmer om att öppna restaurang

Han berättar i programmet att hans mamma gick bort 2017 och när hon blev fick han och syskonen laga mat för att hon inte orkade med det.

– Jag har tidigare lagat mat på en hobbynivå och alltid tyckt om att laga mat. När morsan var sjuk hjälpte vi till mycket hemma. På senare år har det blivit mer att jag tycker att det är roligt på ett annat sätt.

Ademir bor sedan ett och ett halvt år tillbaka i Nyköping tillsammans med sin sambo. Han drömmer i framtiden om att öppna och driva restaurang i Nyköping eller Stockholm.

– Jag ser inget annat än att det kommer bli en restaurang. När det blir rätt i tiden och när jag känner mig redo vet jag inte. Jag kommer inte öppna upp bara för att öppna upp utan jag vill öppna upp och det ska vara något helt annat. Nyköping eller Stockholm är en dröm där det är lite mer folk, helst Stockholm. Vi får se vad som händer. Mästerkocksresan har varit både utveckling och utmaning i matlagningen och jag har tagit med mig mycket och fått kontakter med andra personer som har samma intresse.