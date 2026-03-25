Ademir tvingas lämna in förklädet – startar Youtube-kanal

Bilden är ett montage. Foto: TV4/Skärmdump

Ademir Imsirovic från Hultsfred är utslagen ur ”Sveriges Mästerkock” i TV4. Sista framträdandet i programmet var pastarätten i andra chansen-tävlingen. – Det har varit en rolig resa. Synd att det mesta är bortklippt, säger han om sin medverkan i TV4-programmet.

Ademir Imsirovic var en av totalt 40 kockar som tog sig vidare till slutkvalet i TV4-programmet ”Sveriges Mästerkock” för att vara med och slåss om de tolv platserna till mästerkocksköket.

När han i förra veckans program fick den sötsura såsen dissad av jurymedlemmen Tom Sjöstedt och var på väg att åka ut kom juryn med beskedet att han och ytterligare ett gäng kockar fick en chans till med att laga valfri pastarätt på 60 minuter.

Det enda tv-tittarna fick se gällande Ademirs rätt var omdömet som jurymedlemmen Tommy Myllymäki lämnade.

”Så här är det. Pastan är överkokt och har nästan inget salt alls”, säger Tommy Myllymäki i programmet.

Fyra deltagare fick därefter lämna tävlingen och lika många gick vidare till nästa steg. Ensamma kvar framme vid juryn stod Ademir och Hugo och Tom Sjöstedt sa att det bara fanns en plats kvar. Valet föll på Hugo, vilket betyder att Ademirs medverkan i populära programmet är över.

– Det enda de tog med var att pastan var överkokt och osaltad och jag måste säga att mycket är bortklippt. Jag var med i så många synkar som de inte tog med, bland annat synken efter att jag hade åkt ut, säger Ademir Imsirovic.

"Framstås som ganska keff"

Han är nöjd med sin egen insats och känner stolthet över att han sökte in till programmet.

– Det är väldigt stor konkurrens och folk är duktiga på att laga mat. Jag är en amatörkock och har gjort det på en hobbynivå hemma och tänkte testa mina kunskaper för att se hur långt de räckte. Så här långt räckte mina kunskaper den här gången och vi får se vad som väntar om några år och om man kanske söker igen. Då går jag in för att vinna.

Han riktar kritik mot att produktionen har klippt bort många sekvenser som han har varit central i.

– Många såg mig som en positiv klick i gänget och det ser man lite av. Jag försökte lyfta alla och trösta de som var ledsna. Det är synd att de inte har tagit med de delarna utan det bara framstås som att jag är ganska keff på att laga mat. Jag hade inte kommit till 26:e plats om det var så dåligt som de får det att framstå många gånger. Det är synd att det mesta är bortklippt, men det var kul att vara med och det var en resa. Jag fick bedömas av professionella, träffa många personer och utveckla min matkunskap. Nu ser jag fram emot nya planer med Youtube och vi får se vad framtiden har att erbjuda.

Nystartad Youtube-kanal

Tillsammans med två andra deltagare från programmet, Marco och Rakan, har Ademir startat en Youtube-kanal som går under namnet ”Salt peppar och kaos”.

– Vi kommer laga mat från Balkan, Mellanöstern och Italien. Jag är från Balkan, Marco från Italien och Rakan från mellanöstern. Det kommer vara mycket blandade måltider från våra kulturer samt andra grejer.

Premiäravsnittet släpptes på tisdagen och fler avsnitt är på väg att släppas.

– Vi har spelat in en del och tanken är att släppa regelbundet. Nu är första videon ute och det kommer komma ut mer framöver. Det kommer vara roliga gäster på kanalen och vi gör det som en rolig grej. Jag hoppas att det kan få folk att testa att laga mat samtidigt som de tycker att det är roligt att titta på det.

Hur ser du på din egen framtid som kock?

– Jag har fått erbjudande om att jobba på kända restauranger. Jag känner att det skulle vara en dröm att öppna och inte jobba för någon annan. Jag vill göra det från grunden, skräddarsy en meny och göra det till mitt.