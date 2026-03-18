ADEMIR FÅR EN CHANS TILL EFTER JURYNS DISS

Ademir Imsirovic från Hultsfred får en chans till i Sveriges Mästerkock trots Tom Sjöstedts rejäla diss kring den sötsura såsen.

Ademir Imsirovic var på väg ur TV4-programmet ”Sveriges Mästerkock” efter en sågning från juryn. Då räddades han och ytterligare ett gäng deltagare av en andra chans som juryn lanserade i slutet av dagens program.

Tidigare Hultsfredsbon Ademir Imsirovic tog sig vidare till slutkvalet i TV4-programmet ”Sveriges Mästerkock”. 40 kockar ska bli tolv som tittarna kan följa i de efterföljande programmen.

Första utmaningen i dagens program var att laga franska pannkakor (crepes) på två olika sätt, en dessert och en huvudrätt, på 75 minuter.

Jurymedlemmen Tom Sjöstedt bedömde Ademir Imsirovics rätt med ord som att det kanske var lite mycket kycklingröra och kanske lite för torrt.

– De visade inte så mycket. De sa först att det märks att du kan laga mat och att det var gott. De lägger ändå alltid upp det som att man ska lämnas ovetandes om det inte är perfekt, säger Ademir Imsirovic till vår tidning.

Ademir Imsirovic gick vidare från första gallringen och utbrast ”Fan vad ni är grymma, hörni” i programmet.

Kockarna som gjorde bäst ifrån sig i första tävlingen fick därefter välja vilken sås som ska spela huvudfiol i nästa rätt. Valet föll, något oväntat, på sötsur sås. Deltagarna fick 60 minuter på sig att tillaga en varmrätt där sötsur sås är stjärnan i rätten.

Ademir lagade krispig kyckling med vitlöksris och sötsur sås tillsammans med Rebecca.

”Det känns som att vi fick ihop en riktigt god rätt tillsammans”, säger Ademir Imsirovic i programmet.

"Lite för mycket barnmat"

Tom Sjöstedt var nöjd med alla delar förutom såsen som stod i centrum i tävlingen.

”Så här är det – kycklingen frasig och saftig, riset fluffigt och gott och den krispiga salladen till. Och sen själva uppgiften, stjärnan – den sötsura såsen. Det är tyvärr ett riktigt sorgebarn om jag ska vara ärlig”, säger Tom Sjöstedt och fortsätter:

”Den smakar ingen sötma, ingen syra, det finns ingen kropp i den överhuvudtaget. Det blir lite för mycket barnmat. Det sänker tyvärr den här tallriken.

Det var ord som chockade Ademir Imsirovic vid mötet med Tom Sjöstedt.

– Jag var jäkligt nöjd med rätten och håller inte med om att det var som barnmat som han uttryckte det. Jag tyckte absolut att det var en bra rätt, säger han.

Du såg ut att bli överraskad?

– Ja, det blev jag. Jag var stensäker på att vi skulle gå vidare.

– Jag la mest krut på kycklingen för att jag tänker att den ska sticka ut. Såsen är viktigast, men jag tänkte att om allt annat är komplett så lyfter det också såsen i sig. Jag blev chockad. Eftersom alla var så nöjda med rätterna tänkte man ”shit”, men jag var också riktigt nöjd och tänkte ”det är inga problem”.

Får en chans till

Han fick därefter beskedet att han var en av de tio deltagarna som hade presterat sämst i utmaningen och var på väg ut ur tävlingen. Då kom juryn med beskedet att det inte betyder att de behöver lämna tävlingen. Deltagarna fick en andra chans med att laga valfri pastarätt på 60 minuter. Enda kravet är att pastadegen görs från scratch.

Det var det sista som tittarna fick se i programmet och om Ademir Imsirovic tar sig vidare till topp tolv i tävlingen visas i nästa avsnitt. Han vittnar om att det är tufft att laga mat på det här sättet.

– Grejen är den att det inte går att prestera som man gör hemma i den pressen. Du har ett litet kök som du jobbar i och du måste springa, kriga och leta efter varor och sedan ska du ta fram en rätt som du kanske inte har gjort tidigare och göra det i samarbete med någon annan där man ska följa vad den andra vill och hur den vill ha den rätten. Det är jävligt svårt, men det var kul som fan. Det var svårt, press och stress. Även om man samarbetar och tycker att det är jävligt kul så har vi ändå kanske olika smaker och vad vi tycker om och inte tycker om. Det ska man sedan mixa på en tallrik så båda är nöjda.