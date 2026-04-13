Kockar inspirerades att laga husmanskost – "Väldigt populärt"

Åsa Gustavsson från köket på Vena skola lagade en bönsallad som serverades ihop med örtagårdsstek och rösti. Foto: Lotta Madestam

Det var en febril aktivitet i Matstudion när 24 kockar från sex kommuners kök hade en inspirationsdag kring husmanskost. Foto: Lotta Madestam

Veronica Carlsson från Vimarskolan rörde ihop lite bönbiffar spontant eftersom hon hört att det fanns några vegetarianer i gruppen. Foto: Lotta Madestam

Kostchef Annie Hermansson tillsammans med Albana Cota, som jobbar på särskilda boendet Aspedalsgatan i Hultsfred. Foto: Lotta Madestam

Sandra Lidström och Anette Svensson, som jobbar i köken på Förskolan Växthuset respektive Hultsfreds gymnasium, lagade Kyckling Provence med potatisgratäng och rösti. Foto: Lotta Madestam

Mona Majar, Målilla skola, samarbetade med Lamiaa Hamid, som jobbar på Vimarskolan i Vimmerby. Foto: Lotta Madestam

Det spred sig en magisk doft när dörren till Matstudion öppnades. Energin gick heller inte att ta miste när man tillagade rätterna gruppvis. Foto: Lotta Madestam

Kockar från sex kommuners kök har inspirerats att laga husmanskost. Målet är tydligt – att lyfta de så uppskattade maträtterna ännu mer. – Vi har ju ett nätverk och har inspirationsdagar med olika teman, men det här var väldigt uppskattat och populärt, säger Annie Hermansson, kostchef i Hultsfreds kommun.

Det finns mycket husmanskost redan idag på matsedeln för kommunala förskolor, skolor och i synnerhet äldreomsorgen. Men det finns en önskan att det ska bli ännu mer.

Så under en heldag inspirerades 24 kockar från kommunala kök i Axelssons i Abys Matstudio.

– Vi har tagit initiativ till den här dagen och bjudit in alla kommuner som jobbar med livsmedelsavtalen tillsammans. Förutom Hultsfred är det även Vimmerby, Västervik, Oskarshamn, Mönsterås och Högsby, säger Annie Hermansson, kostchef.

Magisk doft och energi

Det spred sig en magisk doft när dörren till Matstudion öppnades. Energin gick heller inte att ta miste på när man tillagade rätterna gruppvis.

– De får laga det de vill prova, här finns många olika recept, och mot slutet av dagen kommer de också få testa olika potatissorter.

Vad är målet med dagen?

– Att man ska känna sig säkrare på husmanskosten och veta mer om potatis, hur den beter sig i olika former. Våga testa nya sorter, det finns ju jättemånga som vi inte använder vanligtvis. Nu kan man testa att göra en rösti, gratäng eller mos på en sort man inte brukar, säger Annie Hermansson.

Medarbetare presenterade idén

Idén uppkom sedan en medarbetare fört fram önskemålet att satsa på en inspirationsdag när det gäller husmanskost.

– Det är viktigt för oss att ha kvar husmanskosten i våra matsedlar, så vi ville lyfta upp det och tog kontakt med Axelssons i Aby. Både de och övriga kommuner tyckte det var en bra och rolig idé. Vi har ju ett nätverk och har inspirationsdagar med olika teman, men det här var väldigt uppskattat och populärt.

Vad hoppas ni att de boende på våra äldreboenden, och barn och ungdomar ska få för vinning av dagen?

– Att det är god mat, och vi hoppas de ska uppskatta potatisen som vi har så nära och som vi köper till våra kök. Axelssons levererar all tvättad potatis.

Vad känner du inom dig, när du ser all den här energin?

– När jag åkte på morgonen tänkte jag att vissa dagar är riktigt bra dagar på jobbet – det här är en sådan dag. Jag tänker ”är det på riktigt”, säger Annie Hermansson och skrattar. Vi har ändå personer här som aldrig träffats tidigare, eftersom de är från olika kommuner, men det är så härlig stämning.

Värdefullt att utbyta erfarenheter

Anette Svensson som jobbar i köket på Hultsfreds gymnasium var en av kockarna.

– Det är väldigt roligt att träffa folk från olika kommuner, sa hon och fortsatte arbetet med gruppens Kyckling Provence som skulle serveras med en potatisgratäng.

Detsamma tyckte Anna Svensson från Vena förskola.

– Det är också roligt att göra något nytt, att få testa sig fram, tillade hon och lagade vidare på sin och Sandra Anderssons stroganoff med örtmos.

Allt från stroganoff till fläskbog

Under dagen lagades allt från Äpple- och rödlöksvärmd fläskbog med senapsmos och Rimmad bringa med spenatmos och morotsstavar till Timjanfylld nötroulad med gafflad scharlottenlökpotatis, vintergrönsaker och tomatsky och Kycklingstroganoff med persiljemos och småtomatersallad.

Under dagen medverkade Elisabeth Axelsson som inspirerade kring potatisen och livsmedelsföretaget Atrias representant, som hade med sig köttprodukter som kombinerades med olika potatis.