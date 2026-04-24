Gorancis tankar efter krysset: ”Vill gärna göra mål på sådana anfall"

Gullringens GoIF och Vimmerby IF är fortsatt obesegrade i division 4. Derbyt på Gullemon blev ingen klang och jubel-tillställning.

Gullringen och Vimmerby ställdes mot varandra i ett hett derby på fredagskvällen. En chansfattig match blev mållös och präglades av kamp, dueller och avbrott på grund av skador.

– Under de första 30 minuterna är det en jämn match, men jag känner att vi har momentum. Vi börjar missa simpla pass och de tar över sista kvarten, vilker jag stör mig på. Jag har inget emot att man missar passningar, men missar man passningar centralt utan press blir det skifte i momentum och det var precis vad det blev i första halvlek, säger Karlo Goranci.

Vimmerby öppnade bäst efter paus innan Gullringen vaskade fram en hundraprocentig chans som Rasmus Bexell missade från nära håll.

– Vimmerby startade bra första kvarten och hade lite mer. Det jämnade ut sig och sedan kom det där jätteläget. Det är matchens fall också med ett jättefint anfall från wingback ner till Yassin (Jalil Kader) som löper in i boxen och slår in bollen till ”Ralle”. Det är synd att det studsar och att han inte sätter den. Hade vi fått in den så hade det varit jäkligt skönt, säger Karlo Goranci.

"Vår backlinje är klockren"

Vimmerby hade ett stort bollinnehav under slutdelen av matchen där Gullringen fick se den ena spelaren efter den andra kliva av på grund av skada.

– Det är inget läge där man tänker ”åh vad nära de var”. De kom till farliga ytor på kanterna, men inspelen var inte tillräckligt bra. Vår backlinje är klockren. Det är knappt ett läge den där trion där framme får skapa. Vi stoppar dem och det är distansskott som blockas.

Gullringen tar en poäng i derbyt och står på sju poäng efter tre spelade matcher.

– Jag är nöjd. Jag hade faktiskt kunnat släppa in 1–1 om vi hade gjort mål på vår chans för att det var ett så fint anfall. Man vill gärna göra mål på sådana anfall. Överlag är det en bra match. De kan säga att planen inte passar dem, men inte oss heller. Vi har spelare som trivs bättre på konstgräs. Vi visar att vi är ett lag att räkna med.