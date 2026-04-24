Tuff kväll för Melker på Gullemon: "Ganska så jävla missnöjd"

Melker Johansson hade ingen rolig kväll i VIF-tröjan när han återvände till Gullemon. Foto: Ossian Mathiasson

Han blev mållös och hade stora bekymmer med Ola Lindblom. Det blev en tuff kväll för Melker Johansson när han återvände till Gullemon. – Jag är ganska så jävla missnöjd med min insats, säger han efter krysset i derbyt.

För Melker Johansson, liksom Albin Gustafsson, var det en oerhört speciell match som väntade den här fredagsaftonen. Båda är i princip uppvuxna på Gullemon och har starka band till Gullringen och Gullringens GoIF.

Han märkte också av att något inte kändes helt rätt.

– Det var speciellt. Första kvarten var jag knappt närvarande, men jag växer in i det mer och mer. Det var ingen jättematch direkt. Jag är ganska så jävla missnöjd med min insats, säger Melker Johansson efteråt.

Du hade det tufft med Ola Lindblom känns det som?

– Han hade en uppgift att ligga på mig känns det som. De gör det bra och stänger oss bra. Vi skapar lite, de skapar lite. Det var en dålig fotbollsmatch, riktigt dålig faktiskt. Vi vill spela och det blir svårt när det studsar ovant.

Tycker du att ni är värda segern?

– Vi är det bollförande laget, men de har sina fasta och sina brunklägen. Ska något lag vinna är det vi, men det är nog ganska rättvist med 0-0. Vi kommer in lite i deras spel. Starten i andra är bättre och vi får in några bollar, men det var en tuff match.

Inblandad i otäck situation

Han är glad att den här speciella matchen är avverkad.

– Ja, det är skönt att ha den gjord. Nästa gång är det Ceos och det blir inte samma sak. Jag fick lite gliringar, men det är ju med glimten i ögat.

Dina gamla lagkamrater var rätt snälla mot dig också?

– Det var några efterslängar, men det får man ta. Det är vad det är.

Själv var han också inblandad i en situation där Jesper Wärnehall blev liggandes och fick kliva av med en befarad handledsfraktur.

– Jag tror jag gör bort honom och sedan hör jag bara att det smäller bakom mig. Jag ser att handen pekar snett, så det är säkert ett benbrott. De fick mycket skador och jag hoppas att det inte är något allvarligt.

"Kul med så mycket folk"

Både Gullringen och Vimmerby har nu skaffat sig sju poäng på tre matcher.

– Jag tror båda kan vara på övre halvan. Vi kommer kunna ge dem en annan match på Ceos, så är det verkligen.

Melker Johansson var förvånad över publiksiffran på 572 åskådare. Det här var andra veckan i följd som Vimmerby fick spela inför storpublik.

– Det är kul med så mycket folk.