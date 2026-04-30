Fyra medaljer till Vimmerby armsport: "Aldrig tagit i så mycket"

Guld och silver i armbrytning på Flens juniorfight. Nu drömmer Lukas Vestgöte från Ankarsrum om SM-guld. – Jag har alltid tyckt om att bryta arm, säger tolvåringen som tävlar för Vimmerby armsport.

Vimmerby armsport skördade framgångar under Flens juniorfight. Lukas Vestgöte tog dubbla medaljer precis som lagkompisen Ossian Kasselstrand, också från Ankarsrum, som knep brons med vänster arm och silver med höger arm. För Lukas gick det ännu bättre och tolvåringen lyckades vinna guld med höger arm och ta silver med vänster arm.

I finalen väntade samma motståndare i båda klasserna, den ett år äldre Elliot Hoppa.

– I vänster gick det ganska bra men i finalen märkte jag att han var på en helt annan nivå. Jag var snabbt nere, säger Lukas Vestgöte.

Revansch med högern

Med högerarmen fick Lukas sin revansch. Efter att alla mött alla i grundomgången hade han näst bäst totalpoäng och behövde vinna två finaler för att ta hem guldet.

– Det kändes väldigt bra. Han fick ner mig en bit från början innan jag långsamt la över honom. Det var en liknande match i andra finalen och jag lyckades vinna den också. Så mycket har jag aldrig tagit i förut, säger han.

När vår tidning når honom ett par dagar efter triumfen är han fortfarande öm i högerarmen.

– Det gör fortfarande lite ont. Nu känns det ändå ganska bra men direkt efteråt var jag hård i hela armen och det var stelt att vrida handleden.

Vad är det bästa med armbrytning?

– Svår fråga. Jag har alltid tyckt om att bryta arm och är med i en väldigt bra klubb med bra coacher.

Nu drömmer Lukas Vestgöte om att ta SM-guld i Skövde nästa år.

– Det siktar jag på. Jag tror att jag har hyfsat bra chanser, men det kommer bli svårt att möta 15-åringar, säger han.