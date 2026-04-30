Nu ska Sommartorget öppnas – så blir trafiken

Nu öppnar Sommartorget snart i Vimmerby. Foto: Vimmerby kommun

Den 4 maj etableras Sommartorget. I samband med detta kommer delar av Sevedegatan att stängas av för trafik måndagen 4 maj mellan klockan 07.00 och 16.00.

Förbudet gäller inte Vimmerby kommuns arbetsfordon. Under Sommartorget, som i år är öppet mellan 4 maj och 2 oktober, är parkeringarna på Stora Torget avstängda.

Under hela perioden finns en parkering med handikapptillstånd tillgänglig.

Under samma tid som Sommartorget börjar gångfartsområde att gälla i centrala Vimmerby. Gatorna som berörs är Storgatan, delar av Rönnbärsgatan, Sevedegatan och Norrtullsgatan.

Gångfartsområdet träder också i kraft den 4 maj och upphör att gälla den 2 oktober. Gångfartsområde är ett område där trafiken sker på fotgängarens villkor.

"Inom ett gångfartsområde får du framföra ett fordon, men du får inte köra fortare än gångfart. Du som är förare har väjningsplikt mot gående och parkering gäller bara på särskilt anordnade platser", skriver kommunen.

Nyhet i år

En nyhet till Sommartorget i år är att Guldkant gör en ny satsning och tar plats på torget. Det rör sig om en restaurang vid namn "Sociale by Guldkant" under åtta veckor i sommar.

