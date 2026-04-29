Känd bedragare tillbaka i trakten – lurade lokal butik

En välkänd bedragare ska vara tillbaka i trakten. Nu har han lurat Ica Nära i Frödinge på pengar. Polisen uppmanar nu lokala butiker att vara vaksamma på den här personen.

Det ska ha varit den 24 april som mannen gick in i butiken i Frödinge. Till personalen påstod han att han hade pratat med butikschefen om att han skulle få pengarna tillbaka för ett antal säckar hundfoder som varit dåliga.

– Han lyckas lura butiken och får 800 kronor i kontanter, säger Hampus Haag vid polisen.

Efteråt uppmärksammar personalen att det här inte stämmer. Polisen tror att det rör sig om en person som tidigare varit aktiv i området.

– Det här har varit ett tidigare modus i området mot andra butiker och jag vill uppmana butiker att vara vaksamma på den här personen, säger Hampus Haag.

Bosatt i Stockholm

Det rör sig om en man i 60-årsåldern som är hemmahörande i Stockholmsområdet.

– Han har tidigare gjort liknande saker i vårt område och många butiker vet vem han är. Det är bra att känna till att han är i området igen.

En anmälan om bedrägeri är upprättad.