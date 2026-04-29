29 april 2026
Veckans Vimmerby Sök

Annons:

GALNA STÖLDEN: Gick in med bank-id – plockade på sig 70 energidrycker

Hela 70 energidrycker stals från en obemannad butik. Foto: MostPhotos

KRIM 29 april 2026 10.12

En galen stöld inträffade natten mellan måndag och tisdag i Charge to Moves obemannade butik strax utanför Vimmerby.

Annons:

Fyra personer gick in i den obemannade butiken under natten och plockade på sig varor utan att betala för sig. Det ska ha rört sig om hela 70 energidrycker, tio chipspåsar, en godispåse och en chokladboll.

Något sammanlagt värde på stöldgodset finns inte. 

– För att komma in behöver man identifiera sig med bank-id och vi har fått den här bank-id:n. Nu inhämtar vi kameraövervakningen för att se om vi kan identifiera vilka fyra det är, säger Hampus Haag vid polisen. 

Annons:

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

Annons:

Annons:

Kommentera

Kommentarerna nedan omfattas inte av utgivningsbeviset för www.dagensvimmerby.se.

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt