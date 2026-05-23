Så firades studentbalen i Västervik – se video och bilder

Klara Sjölander och Melker Lindved använde ett ord för att beskriva känslan – "Äntligen!" Foto: Lotta Madestam

Studenterna gick i kortege från Stadsparken till hamnen där en väntande båt tog dem till Gränsö slott. Foto: Lotta Madestam

Idag är det studenterna i Västerviks tur att genomföra sin bal. Stadsparken fylldes med förväntansfulla ungdomar, som minglade, tog på sig studentmössorna och fick några peppande ord på vägen av krögare Linda Åhman.

Många människor i form av vänner, mamma, pappa och andra släktingar och de som bara ville få en skymt av alla fina ungdomar hade sökt sig till Stadsparken på lördagen.

Det gick inte att ta miste på glädje, en och annan tår fälldes säkert också, och framför allt låg det en förväntan i luften.

– Vi har längtat, äntligen är det dags, sa balparet Klara Sjölander och Melker Lindved, båda Västervik.

– Det här är en milstolpe på väg till studenten och ut i vuxenlivet, tillade paret under minglet.

Här följer ett axplock av bilder och en video från deras efterlängtade dag.