STARK VÄRVNING AV VIBK – OFFENSIV KRAFT KLAR

VIBK har gjort klart med en stark värvning inför kommande säsong. Foto: Arkivbild

INNEBANDY 29 maj 2026 19.27

Vimmerby IBK saknade verkligen en högerskytt förra säsongen. Nu har man kankse hittat sin guldklimp. Emil Erlandsson hämtas från Craftstaden. 

Erlandsson kommer från Oskarshamn och har spelat för Craftstaden i stora delar av sitt liv. 2024/25 dominerade han fyran fullständigt med 89 poäng på 20 matcher. Förra året blev det 28 poäng i division tre. Nu tar han alltså klivet till Vimmerby. 

"Emil har gett ett mycket fint intryck både på och utanför planen och han upplevs verkligen sugen på att bidra i VIBK. Trots hans relativt unga ålder kommer han att bidra med erfarenhet och att vi får in en högerskytt har också varit en hög prioritering", skriver VIBK på sin Instagram. 

Emil Erlandsson säger såhär om klubbvalet: 

– Jag kände väl att det var dags att testa något nytt och då kändes Vimmerby som ett bra val. Sen har alla spelare och ledare varit väldigt välkomnande från start, vilket gjort att det känts väldigt bra direkt. Jag ser mest fram emot att utvecklas och ha en rolig säsong tillsammans med laget. Det verkar också som att vi kommer spela en offensiv innebandy med mycket fart, vilket känns som något som passar mig ganska bra.

Jakob Karlsson

jakob.karlsson@dagensvimmerby.se

073 501 41 26

