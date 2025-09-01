Åbros populära öl får ny design – släpper också nyhet på hyllan

Den 1 september lanseras Bryggmästarens Bästa Pilsner på glasflaska i Systembolaget fasta sortiment. I samband med lanseringen introdiceras även en ny förpackningsdesign.

Den nya designen har tagits fram för att modernisera uttrycket och tydliggöra varumärkets premiumposition på den svenska ölmarknaden, skriver Åbro Bryggeri i ett pressmeddelande.

Bryggmästarens är ett svenskt premiumvarumärke och sortimentet omfattar flera ölstilar, från pilsner till mörk lager, och finns tillgängligt både på Systembolaget och på restauranger runt om i Sverige.

Nu lanserar Åbro Bryggeri en ny förpackningsdesign med ambitionen att ge Bryggmästarens ett tidlöst och modern uttryck som ytterligare stärker positionen för ölet.

Breddar sortimentet

I samband med den nya designen breddas även sortimentet på Systembolaget och Bryggmästarens Bästa Pilsner på 50 centiliter i glasflaska tar plats i det fasta sortimentet. Produkten blir därmed den första som lanseras i varumärkets nya design.

– Vi är väldigt glada och stolta över att lansera Bryggmästarens nya design, som vi tror kommer att förtydliga varumärkets premiumposition på den svenska ölmarknaden. Att Bryggmästarens Bästa Pilsner, som redan är uppskattad av många av våra restaurangkunder, nu även lanseras i Systembolagets fasta sortiment känns som en stark start på nästa kapitel för Bryggmästarens, säger Linn Wanderoy, Varumärkeschef på Åbro Bryggeri.

Den nya designen är framtagen av designbyrån Neumeister och präglas av en stilren design med tidlös estetik, skriver man i pressmeddelandet.

– Att göra en re-design av Bryggmästarens har varit både spännande och utmanande, med tanke på varumärkets etablerade position på dryckesmarknaden. Genom ett nära samarbete mellan Neumeister och Åbro Bryggeri kunde vi förfina identiteten genom att fokusera på de starkaste visuella elementen - logotypen, skölden och etiketten som helhet. Resultatet är ett förenklat och självsäkert uttryck, skapat för att hålla över tid, säger Bruno Rodrigues, Senior Designer på Neumeister.

Implementeringen sker successivt

Bryggmästarens Bästa Pilsner beskrivs vara en klassisk pilsner med tydlig humlekaraktär och lätta citrustoner.

– Det här är ett klassiskt recept som vi har bevarat och förfinat över tid för att ge konsumenterna en så bra smakupplevelse som möjligt. Bryggmästarens Bästa Pilsner bryggs enbart med pilsnermalt, och den traditionella dekoktionsmetoden framhäver den torra fina smaken som är typiskt för en äkta pilsner, säger Åsa Johansson, huvudbryggmästare på Åbro Bryggeri.

Den nya designen på Bryggmästarens hela sortiment kommer att implementeras successivt på övriga produkter under hösten och vidare in i våren 2026.