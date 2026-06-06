KRONOFOGDEN: ELSTÄNGSEL OCH SKYLTAR SKA BORT

Nu skrivs nästa kapitel i det infekterade sommarstugebråket. Återigen beslutar Kronofogden till stugägarnas fördel; nu ska elstängsel och skyltar bort. Foto: Arkivbild

Grannfejden i sommarstugebråket tar en ny vändning – och även denna gång är det till fritidshusägarnas fördel. Nu meddelar nämligen Kronofogdemyndigheten att alla elstängsel och förbudsskyltar ska bort så att stugägarna får full tillgång till sina fastigheter.

I en lång rad artiklar har vi berättat om det infekterade bråket mellan markägare och fastighetsägare i ett sommarstugeområde i kommunen.

Konflikten i området har pågått under ett års tid och flera polisanmälningar har gjorts av båda sidor. Både Kronofogden och tingsrätten har tidigare beslutat till fördel för fritidshusägarna och för några veckor sedan var Kronofogden och polisen tillsammans med en anlitad entreprenör och tog bort elstängsel, stenar, grindar och andra hinder som gjorde att fritidshusägarna inte tog sig till sina stugor.

Förbudsskyltar kom upp

Några dagar senare kontrade markägarna, som hävdar att det officialservitut som finns för vägen till stugorna inte gäller, med att sätta upp förbudsskyltar om enskild väg och att motortrafik är förbjuden. Ett nytt elstängsel sattes upp och nötkreatur släpptes ut på bete på vägen till stugorna.

– Det gjorde att vi återigen var totalt hindrade att ta oss till våra stugor. Detta är helt absurt och en total mardröm för oss som har haft det här som vårt andningshål och paradis i decennier och även i flera generationer, säger en av fritidshusägarna till vår tidning.

Huruvida fastighetsägarna får fortsätta använda vägen eller inte kommer att avgöras av Lantmäteriet. Myndighetens besked väntas komma innan semestertiderna tar vid.

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Elstängsel och skyltar ska bort

Omgående när det nya elstängslet och förbudsskyltarna kom upp ansökte fritidshusägarna återigen om hjälp med handräckning hos Kronofogden. I veckan kom deras beslut, och det var ännu en gång till fritidshusägarnas fördel – allt elstängsel och alla förbudsskyltar ska bort. Enligt beslutet har markägarna ett par veckor på sig att åtgärda det.

– De tolkar de som att servitutet och traditionen är till vår fördel, och att det inte är rimligt med dessa hinder. Lantmäteriets process pågår, men Kronofogdemyndigheten bedömer det vara så akut för oss att få tillgång till våra stugor att de agerar innan Lantmäteriets beslut, säger den stugägare vi har pratat med.

Tidigare handräckningar har överklagats av markägarna till tingsrätten, som dock har avslagit dessa.

Flera andra anmälningar

Detta är dock bara en av flera tvister som pågår parallellt mellan parterna. Bland annat har markägarna begärt handräckning hos Kronofogden för att få en brygga riven som man menar har byggts på deras enskilda vatten utan tillstånd.

I en skrivelse till Vimmerby kommun har markägarna även anmält att fyra bryggor är byggda på deras enskilda vatten där strandskyddsdispens saknas, att en septitank är nedgrävd utan tillstånd samt att soldäck har byggts och schaktningsarbeten har utförts utan tillåtelse. I skrivelsen vill man att kommunen upprättar tillsynsärenden i dessa frågor och fattar beslut om rivning av bryggorna.

I ett brev vill länsstyrelsen vill markägarna att man granskar Vimmerby kommuns miljö- och byggnadsavdelning, som man menar har underlåtit att utöva tillsyn trots att man ”har stött på sedan -24 om att bryggor utan strandskyddsdispens uppförts på vårat enskilt ägda vatten”.

I brevet till länsstyrelsen kräver markägarna avslutningsvis att ”Länsstyrelsen granskar Vimmerby kommuns handläggning. Vi begär ut tillsynsakter, interna anteckningar, e-post med berörda, foton, och bedömningar”, avslutar man.