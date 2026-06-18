VARNING FÖR ÅSKOVÄDER I LÄNET I HELGEN

SMHI:s råd:

*Översvämningar kan uppstå i till exempel källare och dagvattensystem. Se över om du kan täta din källare, eller flytta på föremål som riskerar att skadas av vatten.

*Rensa hängrännor, dagvattenbrunnar och andra vattenvägar så att vattnet kan rinna bort obehindrat.

*Vägar och viadukter kan översvämmas, undvik att köra genom vattensamlingarna.

*Restider kan bli längre då det kan vara dålig sikt och risk för vattenplaning. Avsätt längre tid för din resa och anpassa hastigheten.

*Det kan vara farligt att vistas utomhus när det blixtrar mycket. Håll dig borta från höga saker, till exempel träd och stolpar, och undvik att bada.

*Blixtnedslag kan orsaka störningar i el- och telenät samt i tåg- och flygtrafik, och det finns risk att bränder uppstår.