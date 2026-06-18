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VARNING FÖR ÅSKOVÄDER I LÄNET I HELGEN

Ett kraftigt åskoväder varnar SMHI för när det gäller Kalmar län på midsommardagen. Foto: MostPhotos

VARNING FÖR ÅSKOVÄDER I LÄNET I HELGEN

NYHETER 18 juni 2026 10.55

Det väntas bli kraftig åska och lokalt stora regnmängder i helgen. SMHI har utfärdat en gul vädervarning som gäller hela Kalmar län. 

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Under lördagen bildas regnskurar med risk för kraftig åska. Lokalt kan större mängder regn falla i samband med åskskurarna. 

"Exakt placering och tidpunkt för åskan är svårbedömd", skriver SMHI.

Myndigheten har utfärdat en gul vädervarning för Götaland och hela Kalmar län ligger inom varningsområdet. Den utfärdade varningen gäller från 08.00 till 23.00 på midsommardagen. 

"Det kommer förekomma stora lokala variationer och det är osäkert var de kraftigaste regn- och åskskurarna inträffar. Varningen kan komma att justeras, både att områden tas bort men även att områden kan uppgraderas till en högre varningsnivå", skriver SMHI.

Fakta

SMHI:s råd:

*Översvämningar kan uppstå i till exempel källare och dagvattensystem. Se över om du kan täta din källare, eller flytta på föremål som riskerar att skadas av vatten.
*Rensa hängrännor, dagvattenbrunnar och andra vattenvägar så att vattnet kan rinna bort obehindrat.
*Vägar och viadukter kan översvämmas, undvik att köra genom vattensamlingarna.
*Restider kan bli längre då det kan vara dålig sikt och risk för vattenplaning. Avsätt längre tid för din resa och anpassa hastigheten.
*Det kan vara farligt att vistas utomhus när det blixtrar mycket. Håll dig borta från höga saker, till exempel träd och stolpar, och undvik att bada.
*Blixtnedslag kan orsaka störningar i el- och telenät samt i tåg- och flygtrafik, och det finns risk att bränder uppstår.

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Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

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