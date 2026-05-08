Ny varning idag – stor eller mycket stor brandrisk i vårt område

Det är stor eller mycket stor risk för skogsbrand i vårt område, varnar SMHI under fredagen.

Risken för skogsbränder är stor, eller mycket stor i Götaland, Svealand och delar av södra Norrland, uppger SMHI på sin hemsida. En varning för brandrisk omfattar fredagen och tiden är satt mellan klockan 9.00 och 23.00.

SMHI uppmanar alla att tänka på att skogsbrand kan lätt uppstå på grund av till exempel eldning, gnistor från maskiner eller blixtnedslag. Att brand lätt sprids i skog och mark och brand i ledningsgator kan medföra störningar i el- och telenätet.

”Kontrollera om eldningsförbud råder i ditt område, och var mycket försiktig vid eldning eller arbete med stora maskiner utomhus”, skriver SMHI på sin hemsida.

Inga meddelanden om brandrisk har utfärdats för lördagen ännu.