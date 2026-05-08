08 maj 2026
Veckans Vimmerby Sök

Annons:

Ny varning idag – stor eller mycket stor brandrisk i vårt område

Det är stor eller mycket stor risk för skogsbrand i vårt område, varnar SMHI under fredagen. Foto: Bildbyrån

Ny varning idag – stor eller mycket stor brandrisk i vårt område

NYHETER 08 maj 2026 08.22

SMHI varnar för skogsbränder i våra delar under fredagen.

Annons:

Risken för skogsbränder är stor, eller mycket stor i Götaland, Svealand och delar av södra Norrland, uppger SMHI på sin hemsida. En varning för brandrisk omfattar fredagen och tiden är satt mellan klockan 9.00 och 23.00.

SMHI uppmanar alla att tänka på att skogsbrand kan lätt uppstå på grund av till exempel eldning, gnistor från maskiner eller blixtnedslag. Att brand lätt sprids i skog och mark och brand i ledningsgator kan medföra störningar i el- och telenätet.

”Kontrollera om eldningsförbud råder i ditt område, och var mycket försiktig vid eldning eller arbete med stora maskiner utomhus”, skriver SMHI på sin hemsida.

Inga meddelanden om brandrisk har utfärdats för lördagen ännu.

Annons:

Lotta Madestam

lotta.madestam@dagensvimmerby.se

073 848 65 05

Annons:

Taggar i artikel

Annons:

Relaterade inlägg

Stor brandrisk i Kalmar län – SMHI varnar
SMHI har gått ut med gul varning – ”Var mycket försiktig”
GUL VARNING FÖR ISHALKA I LÄNET
NY SNÖVARNING FÖR NORRA KALMAR LÄN
ORANGE SNÖVARNING I STORA DELAR AV LÄNET

Kommentera

Kommentarerna nedan omfattas inte av utgivningsbeviset för www.dagensvimmerby.se.

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt