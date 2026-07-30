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EXTREMT STOR BRANDRISK I NORRA LÄNET

Skogsbrandsrisken är extremt stor i norra länet. Foto: MostPhotos

EXTREMT STOR BRANDRISK I NORRA LÄNET

NYHETER 30 juli 2026 09.59

Det råder till och med extremt stor brandrisk i delar av länet i dag. Det skriver SMHI på sin hemsida.

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Brandrisken, alltså risken för skogsbränder i det här fallet, bedöms vara stor eller mycket stor i princip hela Götaland. På sina håll är den till och ännu större.

SMHI skriver att den lokalt kan vara extremt stor. Det gäller bland annat i norra länet, där både Vimmerby och Västervik bedöms ha extremt stor risk för skogsbrand. 

Vid kusten längs Kalmar och runt Öland är risken lägre. 

"Skogsbrand kan lätt uppstå på grund av till exempel eldning, gnistor från maskiner eller blixtnedslag", skriver SMHI.

Varningen som har utfärdats gäller till 23.00 det här dygnet. 

På grund av den stora risken har bland annat två helikoptrar placerats i Jönköping, skriver Myndigheten för civilt försvar. I Kalmar län råder för närvarande eldningsförbud.

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Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

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