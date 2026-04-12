SMHI har gått ut med gul varning – ”Var mycket försiktig”

SMHI varnar för stor eller mycket stor risk för gräsbränder under söndagen.

Den uppmaningen har SMHI gått ut med på morgonen. Det råder nämligen stor eller mycket stor risk för gräsbränder idag söndag.

Det gäller mellan 11.00 och 19.00 i stora delar av Götaland, inklusive Öland och Gotland. Varningen omfattar också Svealand och delar av södra Norrland samt stora delar av norra Norrland kustland, så det är ett stort område av Sverige som omfattas av den gula varningen.

Så SMHI uppmanar folk att tänka på att gräsbrand lätt kan uppstå och spridas i torrt fjolårsgräs på grund av till exempel eldning eller gnistor från maskiner.

”Var mycket försiktig vid eldning eller arbete med stora maskiner utomhus”, står det på hemsidan.