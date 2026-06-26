Alldeles för varmt för många – så även för tågen

Det blir ingen trafik på Stångådalsbanan eller Tjustbanan i helgen. Foto: Arkivbild

All tågtrafik på både Tjustbanan och Stångådalsbanan ställs in i värmen.

SMHI har utfärdat en orange varning för den värmebölja som dragit in över vår del av landet – och det kan faktiskt bli tal om alla tiders värmerekord i Målilla i helgen.

Många njuter såklart i värmen och en del lider också. Tågtrafiken i länet är inte alls rustad för dessa temperaturer och på grund av risk för solkurvor ersätts all trafik mellan Linköping-Kalmar och all trafik mellan Linköping-Västervik med buss under helgen.

På måndag bedöms tågen kunna rulla igen.

"Solkurvor är allvarliga säkerhetsfel som i värsta fall kan leda till urspårning. Trafikverket väljer som oftast att stoppa trafiken eller tillfälligt sänka hastigheten på spåret om det finns risk för att solkurvor kan uppstå", skriver KLT om riskerna.