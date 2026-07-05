Efter år av renovering: Bjuder in till familjedagar på gården – "Jättekul"

Isabella Strand gör även egen honung, som hon säljer vid vägkanten. Foto: Privat

Förutom djur på gården finns det även försäljning av bland annat fika och glass. Foto: Privat

Under sommaren bjuder Isabella Strand in till familjedagar på ”Frödingelugnet”. Här får man bland annat möjlighet att klappa och mata djur. – De som har kommit hit har verkligen tyckt det är jättekul.

De senaste fem åren har Isabella Strand, med hjälp av sin 17-åriga son, renoverat ett hus på deras gård i Frödinge för att hyra ut det.

I samband med att huset blev klart för gäster uppkom även idén med familjedagar på gården. Hittills har det varit vid två tillfällen, men det är flera sporadiska datum framöver under juli och augusti.

– När jag såg hur roligt Bed & Breakfast-gästerna tyckte det var att gå in i hagarna och klappa djuren så föddes idén om familjedagarna, säger Isabella Strand.

Djur, gårdsförsäljning och aktiviteter

Gården har 10 000 kvm stora gräsytor med nio olika aktivitetsstationer. För att endast nämna ett axplock finns det kubb, fotboll, vattenstation, tramptraktorer, loppisbord och även hagar med djur. Barnen får möjlighet att hålla i kycklingar, mata höns och klappa kaniner, vilket brukar uppskattas.

– Jag har haft tur att ha kycklingar nu, och jag tror att de har varit mest populära, eftersom det kanske inte är så ofta man får den chansen. Personligen tycker jag nog att kaninerna är roligast, för det har jag aldrig haft innan.

Det finns även försäljning av fika, glass och godis samt såklart gårdens egen honung.

– För några år sedan var det nästan inga insekter, och det var ingen pollinering, så då tänkte jag att jag var tvungen att göra något åt det.

Honungen säljs även vid vägkanten till gården.

– Jag har bara haft bin i några år, men de som smakat på min honung säger att den är väldigt god.

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B&B blev fullbokat i julas

Det är ett hus som hyrs ut, som har sex rum och kök.

– De allra flesta bokar hela huset, men sedan kan det vara att om det finns plats kvar kan någon familj boka ett rum.

I augusti förra året stod det äntligen klart för uthyrning, och det finns minst sagt en stor efterfrågan.

– Jag fick 13 bokningar redan i september. I julas var det nästan redan fullbokat för hela sommaren. Jag tror att det är ett dygn ledigt i juli.

Besökarna som hyr gården kommer ofta för att besöka Astrid Lindgrens Värld, och Isabella tycker att det är väldigt kul att driva en Bed & Breakfast-verksamhet.

– Det är superroligt. Det har varit mycket roligare än jag tänkt. Jag uppskattar verkligen att gästerna kommer. De är ju här på semester och är väldigt glada och trevliga. Det är både svenskar, tyskar och norrmän.

Isabella Strand, som ursprungligen kommer från Västerås, tycker om lugnet i Småland och under åren har hon verkligen kommit att stortrivas på gården i Frödinge.

– Jag tycker att platsen är så lugn och harmonisk, säger Isabella och förklarar att det är därför verksamheten fick namnet ”Frödingelugnet”.