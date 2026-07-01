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MISSTANKEN: NÅGON HAR MÅLAT IGELKOTTAR

Någon har sprayat en igelkott i Storebro. Foto: MostPhotos

MISSTANKEN: NÅGON HAR MÅLAT IGELKOTTAR

KRIM 01 juli 2026 09.49

En person i Storebro har anmält ett mycket ovanligt djurplågeri.

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Personen brukar ge en handfull igelkottar mat – men i fredags fick personen en enorm överraskning. En okänd person ska ha spraymålat de sex-sju igelkottarna med grön färg och nagellack.

– Som jag förstår anmälan är det flera igelkottar som målats. Det har jag aldrig hört talas om innan, säger Ulf Gollungberg vid polisen.

Händelsen upptäcktes i fredags kväll. En person är utpekad, men ingen är uppsatt som misstänkt. Ärendet utreds som djurplågeri. 

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Jakob Karlsson

jakob.karlsson@dagensvimmerby.se

073 501 41 26

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