MISSTANKEN: NÅGON HAR MÅLAT IGELKOTTAR

Någon har sprayat en igelkott i Storebro. Foto: MostPhotos

En person i Storebro har anmält ett mycket ovanligt djurplågeri.

Personen brukar ge en handfull igelkottar mat – men i fredags fick personen en enorm överraskning. En okänd person ska ha spraymålat de sex-sju igelkottarna med grön färg och nagellack.

– Som jag förstår anmälan är det flera igelkottar som målats. Det har jag aldrig hört talas om innan, säger Ulf Gollungberg vid polisen.

Händelsen upptäcktes i fredags kväll. En person är utpekad, men ingen är uppsatt som misstänkt. Ärendet utreds som djurplågeri.