LÄNET: Vann kvarts miljon på Triss-lott köpt med pantpengar

Lena och hennes make Pär, bosatta i Kalmar, vann 250 000 kronor efter att ha skrapat Triss i TV. Foto: Pressbild

Pengar från pantade burkar användes till en Triss-lott. På lördagsmorgonen gav det paret Lena och Pär från Kalmar en kvarts miljon kronor. – Det känns fortfarande lite overkligt.

Det säger Lena från Kalmar efter att ha skrapat Triss i TV4 Nyhetsmorgon under lördagsmorgonen. Lena stod för skrapandet och när alla rutor blottats visade sig hon och maken Pär ha vunnit en kvarts miljon kronor.

Det vinnande Trissäventyret började med att paret pantade burkar efter en skolavslutning och använde kvittot till att köpa några Trisslotter på City Gross Kalmar. Den tredje lotten i bunten visade tre tv-symboler.

– Det känns fortfarande lite overkligt. Vi hade inte riktigt förstått att vi faktiskt skulle stå där i tv-studion, sa Lena under programmet.

”Typiskt att det händer mig”

Det var många som följde parets tv-skrap hemifrån. Strax innan avresan till Stockholm hade nära och kära fått veta att Lena och Pär skulle skrapa Triss, och medan paret väntade i loungen fick de ett SMS med en bild på hur familjen samlats för att följa direktsändningen tillsammans.

Spänningen blev dock kortvarig eftersom Lena började skrapa från fel håll, enligt Svenska Spel, så vinstsumman avslöjades efter bara några sekunder.

– Typiskt att det händer mig, trots att vi hade gått igenom hur det skulle gå till, säger Lena med ett skratt.

Annons:

Sätter guldkant på vardagen

Paret har ännu inte bestämt vad vinsten ska användas till, men den kommer tveklöst att sätta guldkant på vardagen. Dessutom hoppas de kunna samla familjen på en familjesemester när Lena fyller 70 år nästa år.

Svenska Spel Turs kommunikatör Ludvig Hällström passar på att gratulera paret till vinsten i pressmeddelandet.

– Stort grattis till vinsten! Jag hoppas att vinsten bidrar till många fina stunder tillsammans med familjen och att planerna på en gemensam resa nästa år blir verklighet, säger han.