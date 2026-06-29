LÅNET BEKRÄFTAT – HAN ANSLUTER TILL VIMMERBY

Enligt uppgifter till bloggen VIK Fan Central under helgen placeras Löven-forwarden Gustaf Kangas i Vimmerby Hockey. Under måndagen gick VH ut och bekräftade uppgifterna.

Kangas kommer att lånas ut från Björklöven, som gick upp i SHL, och mycket tyder alltså på att det blir spel i Vimmerby. Kangas är en ung spelare som tidigare haft VH-tränaren Eric Karlsson i karriären, då i Västerås. Nu tycks de alltså bli en sejour tillsammans i Vimmerby.

Snart 21-årige Kangas är född i Stockholm, har Täby som moderklubb och gjorde 16 poäng på 55 matcher med Löven förra säsongen. Han har också 35 juniorlandskamper på sitt CV.

– Vi är riktigt glada att Gustaf väljer Vimmerby Hockey. För oss handlar det inte bara om att få hit en skicklig hockeyspelare, utan också om att bygga en miljö som ambitiösa spelare vill vara en del av. Att både Gustaf och Björklöven ser Vimmerby Hockey som rätt plats för nästa steg är vi väldigt stolta över och det stärker så klart vår tro på det vi bygger här, säger sportchefen Pelle Johansson till klubbens sociala medier.