MAN DÖD EFTER OLYCKA – "HITTADES SVÅRT SKADAD"

Polis larmades till sjukhuset i samband med att ambulansen hämtat en allvarligt skadad man i Överum. Hans liv gick inte att rädda, meddelar polisen. Foto: Arkivbild

En man hittades svårt skadad efter en olycka i Överum på lördagen. Nu meddelar polisen att han avlidit till följd av sina skador.

Patric Fors, vid polisens pressavdelning, berättar mer.

– Vi larmades till sjukhuset i samband med att ambulansen hämtat en man i Överum.

Enligt polisen ska han ha påträffats i ett skogsområde, i anslutning till idrottsplatsen. Mannen, vars ålder polisen inte vill gå ut med, bara att det är en vuxen person, uppges ha haft allvarliga skador.

– Han hittades svårt skadad och har avlidit till följd av sina skador. Anhöriga är underrättade, säger Patric Fors och fortsätter:

– Vi jobbar på att få fram vittnesuppgifter, men misstänker inget brott, utan att det rör sig om ett olycksfall.