MAN DÖD EFTER OLYCKA – "HITTADES SVÅRT SKADAD"

Polis larmades till sjukhuset i samband med att ambulansen hämtat en allvarligt skadad man i Överum. Hans liv gick inte att rädda, meddelar polisen.
Foto: Arkivbild
Patric Fors, vid polisens pressavdelning, berättar mer.
– Vi larmades till sjukhuset i samband med att ambulansen hämtat en man i Överum.
Enligt polisen ska han ha påträffats i ett skogsområde, i anslutning till idrottsplatsen. Mannen, vars ålder polisen inte vill gå ut med, bara att det är en vuxen person, uppges ha haft allvarliga skador.
– Han hittades svårt skadad och har avlidit till följd av sina skador. Anhöriga är underrättade, säger Patric Fors och fortsätter:
– Vi jobbar på att få fram vittnesuppgifter, men misstänker inget brott, utan att det rör sig om ett olycksfall.