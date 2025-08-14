JUST NU: MAN FRÅN VIMMERBY BEGÄRS HÄKTAD AV ÅKLAGARE

En man i 40-årsåldern från Vimmerby begärs häktad misstänkt för två fall av misshandel, som båda ska ha skett i mannens bostad.

Det var i fredags eftermiddag som mannen anhölls i sin frånvaro misstänkt för två fall av misshandel, vilka ska ha skett i hans bostad den 16 maj och 12 juli.

I måndags morse greps och anhölls mannen, och nu begärs han häktad av åklagare Felicia Ullerstam.

Som skäl för att häkta mannen anger åklagaren att det finns risk för att mannen annars kan försvåra utredningen genom att exempelvis undanröja bevis, samt att det finns risk att han fortsätter sin brottsliga verksamhet.

Åklagaren vill också få tillstånd att belägga den misstänkte Vimmerbybon med restriktioner i form av samsittning, gemensam vistelse, ta emot besök, elektronisk kommunikation samt försändelser.

Samma målsägande i båda fallen

När vi når åklagare Felicia Ullerstam är hon fåordig kring ärendet. Hon vill exempelvis inte berätta om målsäganden är en man eller kvinna, hur man kom mannen på spåren eller varför det har gått så lång tid från det att brotten begicks till anhållandet skedde.

– Jag kan bekräfta att båda de misstänka fallen av misshandel har skett i mannens bostad vid de tidpunkter du nämner, samt att målsäganden är densamma i båda fallen. I övrigt vill jag inte kommentera ärendet innan häktningsförhandlingen, säger hon.

Häktningsförhandlingen beräknas hållas under torsdagseftermiddagen.