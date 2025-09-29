Både spelarna och idrottsföreningen misstänks för brott

Två fotbollsspelare i Gullringens GoIF omhändertogs av gränspolisen i torsdags. Nu, ett par dagar efter polisinsatsen, berättar Vimmerbypolisen att spelarna och idrottsföreningen misstänks för brott.

Det var efter en fotbollsträning i Gullringen på torsdagen som gränspolisen stoppade en bil på riksväg 23/34 och i bilen färdades de två personerna. På fredagseftermiddagen gick Gullringens GoIF ut med ett pressmeddelande angående händelsen. De skriver att två av Gullringens spelare har blivit inhämtade av Migrationsverket och att det ska röra sig om en kontroll av deras uppehållstillstånd.

Föreningen meddelar också att man inte besvarar några frågor i ärendet, utan hänvisar till myndigheterna.

Spelarna och klubben misstänks för brott

I dag uppger Vimmerbypolisen att flera polisanmälningar har upprättats efter gränspolisens insats. De två spelarna och klubben misstänks för brott mot utlänningslagen. Spelarna för att ha anställning utan att ha arbetstillstånd och föreningen för att ha anställt spelarna trots att de inte har arbetstillstånd

– Vid kontrollen upprättar gränspolisen en anmälan mot de två männen med misstanke om att de har anställning i Sverige utan arbetstillstånd. Efter det kommer det två anmälningar mot en förening i Vimmerby kommun som har anställt de två personerna trots att de inte har arbetstillstånd. Det var när man gjorde djupare kontroller som man såg var de har fått sin inkomst och man såg att de har inkomst, säger Hampus Haag vid polisen i Vimmerby.

Ett företag i Vimmerby kommun misstänks också för brott mot utlänningslagen och det är riktat mot en av männen.

– Mannen misstänks för brott mot utlänningslagen för att ha arbetat på ett företag i Vimmerby kommun. Företaget är också misstänkt för att ha anställt honom, säger Hampus Haag.

Ärendet ligger på gränspolisens bord. Enligt Vimmerbypolisen har de två männen undanhållit sig ett utvisningsbeslut som Migrationsverket har fattat. Vimmerbypolisen har just nu ingen information om vad som händer i ärendet eller var männen befinner sig.

Enligt våra upgifyer befinner sig minst en av spelarna i Migrationsverkets förvar.