KVINNA FRÅN VÄSTERVIK BEGÄRS HÄKTAD

Brottsrubriceringen ändras från mordförsök till grov misshandel efter helgens händelse i en bostad i Västervik.

I lördags morse kom en skadad man in till akuten i Västervik med skärskador. Under dagen kunde polisen gripa en kvinna som sedan anhölls. I morse begärde åklagare Stina Svensson kvinnan häktad.

Hon är i 55-årsåldern och brottet begicks i hennes bostad. Åklagaren begär kvinna häktad eftersom hon ser risk för fortsatt brottslighet, att hon försvårar utredningen och dessutom är minimistraffet över 18 månader.

Här kan du läsa en tidigare artikel om händelsen. Vi har sökt åklagaren, men utan resultat.