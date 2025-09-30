Idrottsprofilen inte längre misstänkt: "Hela utredningen nedlagd"

Idrottsprofilen är inte längre misstänkt och har blivit helt avskriven från utredningen. Foto: MostPhotos

I slutet av maj blev en man i 30-årsåldern anhållen för grovt narkotikabrott. Nu har åklagaren valt att lägga ned utredningen mot den man vår tidning kallat för idrottsprofilen.

Kort efter att idrottsprofilen blivit anhållen för grovt narkotikabrott blev även en närstående till honom frihetsberövad. Båda misstänktes då för innehav och framställan av narkotika.

Det var vid en husrannsakan i Hultsfreds kommun som polisen hittade en stor mängd narkotika och kunde konstatera att narkotikan hade framställts där.

Mannen som är i 30-årsåldern är en idrottsprofil i trakten som tillhört en av traktens bättre föreningar inom just den sporten. Snabbt valde dock åklagaren att häva häktningen för den så kallade idrottsprofilen.

Den andra mannen, som bor på annan ort, var häktad en tid ytterligare men släpptes också kring månadsskiftet juni-juli.

Hela utredningen mot mannen nedlagd

Nu är misstankarna mot idrottsprofilen, som fick sitta två veckor i häktet, helt avskrivna och han är också avskriven från utredningen. Inte mycket ska peka på att han varit delaktig i odlingen alls.

"Hela utredningen mot honom är nedlagd", skriver åklagaren Lise-Lotte Norström i ett mejl till vår tidning.

Varför är misstankarna mot honom avskrivna?

"Det beror på att den fortsatta utredningen inte har stärkt misstankarna mot honom. Min bedömning är att han inte skulle bli fälld för brott i domstol och jag har därför lagt ned förundersökningen", skriver Norström.

Idrottsprofilen var först även misstänkt för drograttfylleri, men de efterföljande provsvaren visade att mannen inte hade någon narkotika i kroppen. Mot den andra personen kvarstår dock misstankar om narkotikabrott av normalgraden.

"Utredningen kommer vara färdig inom ett par månader är min bedömning", skriver hon.