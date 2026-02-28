Man kvar i häktet – misstänks för grovt vapenbrott

Dagen före nyårsafton greps en man i 35-årsåldern i norra delen av Vimmerby kommun. Han har sedan suttit häktad och nu har åklagaren fått ännu mer tid på sig med utredningen.

Brottsplatsen ska vara två adresser på orten och uppgiftslämnare har berättat för vår tidning om ett stort polispådrag just den aktuella dagen.

Mannen greps och strax efrer nyåret blev han häktad. Åklagaren begärde mannen häktad för synnerligen grovt vapenbrott, men det köpte inte tingsrätten. I stället har mannen suttit häktad för grovt vapenbrott sedan dess.

I slutet av januari omhäktades mannen på nytt och då fick åklagaren till den 27 februari på sig. Tingsrätten har nu beslutat att mannen fortsatt ska hitta häktad och restriktionerna för honom ligger också kvar.

Det innebär bland annat att han inte får vistas med andra, inte ta emot besök och inte får stå i förbindelse med personer utanför häktet.

Åtal ska väckas 27 mars

Mannen anses fortsatt vara misstänkt för grovt vapenbrott på sannolika skäl och för brottet är det inte föreskrivet lindrigare straff än fängelse i 18 månader. Tingsrätten anser att det finns risk för att mannen på fri fot skulle kunna undanröja bevis eller på annat sätt försvåra sakens utredning.

Nu har åklagaren fått till den 27 mars på sig att väcka åtal, alltså cirka en månad till. Den häktade mannen har gått med på detta utan någon ny förhandling.

Åklagaren Lise-Lotte Norström var tidigt inne på att den här utredningen kunde bli utdragen.

– Den här utredningen kommer ta många månader. Inget kommer att vara klart i slutet av januari och jag kommer inte kunna berätta mer då heller. Det finns många saker kvar att undersöka. Det är vad jag kan säga nu, sa Lise-Lotte Norström i mitten av januari.

Vi har sökt henne på nytt men utan framgång.