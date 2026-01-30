Man omhäktad för grovt vapenbrott – då ska åtal väckas

Den man som misstänks för grovt vapenbrott ska sitta häktad åtminstone till 27 februari. Foto: MostPhotos

Det var dagen före nyårsafton som en man i 35-årsåldern greps i norra delen av Vimmerby kommun. Strax efter nyåret häktades han och nu har tingsrätten beslutat att omhäkta honom.

Brottsplatsen ska vara två adresser på orten och uppgiftslämnare har berättat om ett stort polispådrag just den aktuella dagen. Åklagaren begärde mannen häktad för synnerligen grovt vapenbrott, men det höll inte tingsrätten med oss.

– Domstolen köpte inte synnerligen grovt vapenbrott, utan ändrade rubricering och det är det som gäller, har åklagaren Lise-Lotte Norström tidigare sagt.

Mannen har suttit häktad för grovt vapenbrott sedan den 2 januari. I dag, den 30 januari, gick häktningstiden ut, men mannen har inte försatts på fri fot.

Åklagaren begärde förlängning av åtalstiden till den 27 februari och det har den misstänkte gått med. Tingsrätten beslutade under fredagen att mannen fortsatt ska vara häktad och restriktionerna för honom kvarstår också.

Det innebär bland annat att han inte får vistas med andra, ta emot besök eller stå i förbindelse med personer utanför häktet.

Åklagaren tror utredningen kommer ta tid

Mannen bedöms fortsatt vara misstänkt för grovt vapenbrott på sannolika skäl och för brottet är det inte föreskrivet lindrigare straff än fängelse i 18 månader. Tingsrätten anser också att det finns fortsatt risk för att mannen på fri fot skulle kunna undanröja bevis eller på annat sätt försvåra sakens utredning.

Åklagaren har tidigt varit inne på att den här utredningen kan ta tid.

– Den här utredningen kommer ta många månader. Inget kommer att vara klart i slutet av januari och jag kommer inte kunna berätta mer då heller. Det finns många saker kvar att undersöka. Det är vad jag kan säga nu, sa Lise-Lotte Norström i mitten av januari.

