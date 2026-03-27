Ännu inte nära åtal – man från Vimmerby omhäktad på nytt

Den man som misstänks för grovt vapenbrott i Vimmerby kommun är fortsatt häktad. Foto: MostPhotos

Det är ännu inte nära att åtal väcks mot den man i 35-årsåldern som suttit frihetsberövad sedan nyår. Vid en omhäktningsförhandling på fredagen häktades han på nytt.

Det var dagen före nyårsafton som en man i 35-årsåldern greps i norra delen av Vimmerby kommun. Brottsplatsen ska vara två adresser på orten och uppgiftslämnare har berättat för vår tidning om ett stort polispådrag just den aktuella dagen.

Efter gripandet blev mannen häktad strax efter nyåret. Åklagaren begärde honom häktad för synnerligen grovt vapenbrott, men det var inget rätten köpte. I stället har mannen suttit häktad för grovt vapenbrott sedan dess.

Mannen har redan hunnit omhäktas flera gånger och på fredagen hölls en ny häktningsförhandling. Tingsrätten fattade under sen eftermiddag beslut om att mannen fortsatt ska sitta frihetsberävad och restriktionerna för honom ligger också kvar.

Det innebär bland annat att han inte får vistas med andra, inte ta emot besök och inte får stå i förbindelse med personer utanför häktet.

Inte nära åtal ännu

För grovt vapenbrott är det inte föreskrivet lindrigare straff än fängelse i 18 månader och mannen är misstänkt för brottet på sannolika skäl. Tingsrätten anser att det finns en risk att mannen på fri fot skulle undanröja bevis eller på annat sätt försvåra sakens utredning.

I början av januari var åklagaren Lise-Lotte Norström inne på att utredningen kunde bli utdragen.

– Den här utredningen kommer ta många månader. Det finns många saker kvar att undersöka, sa hon då.

Nu har rätten beslutat att mannen ska sitta häktad till 10 april. Men åklagaren lär inte vara redo för att väcka åtal då heller. Vice chefsåklagare Magnus Ling höll i omhäktningsförhandlingen på fredagen, men det är fortsatt Lise-Lotte Norström som hanterar ärendet.

– Det är förundersökningssekretess och jag kan inte säga mer än vad som framgår av offentliga handlingar, säger Magnus Ling.

Annons:

"Går med på vissa saker"

Han är dock tydlig med att det inte väcks något åtal den 10 april.

– Utredningen beräknas ta mycket längre tid än så.

Hur är hans inställning?

– Det är samma inställning som tidigare. Han går med på vissa saker, vissa andra inte. Det är där vi ligger.