12 oktober 2025
EN PERSON DÖD EFTER BILBRAND – UTREDER MORD

En person hittades död i bilbranden utanför Vimmerby. Genrebild. Foto: MostPhotos

KRIM 12 oktober 2025 06.56

Polisen bekräftar nu våra uppgifter från lördagskvällen. En utredning om mord har inletts efter att en person hittats avliden i bilbranden strax utanför Vimmerby. 

Polisen har inte kunnat identifiera den döde personen och en rättsmedicinsk undersökning kommer att genomföras. 

”Det finns inget som tyder på brott i nuläget, men eftersom att omständigheterna är oklara utreds händelsen under rubriceringen mord”, skriver polisen på sin hemsida. 

Platsen för branden är länsväg 812 strax nordväst om Vimmerby. En teknisk undersökning genomförs i detta nu och området är avspärrat. 

Vid 19-tiden igår larmades blåljuspersonal till bilbranden. Senare under kvällen kunde vi gå ut med uppgifter om att polisen utreder ett grovt brott. Du kan läsa mer om det här.

Jakob Karlsson

jakob.karlsson@dagensvimmerby.se

073 501 41 26

