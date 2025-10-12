EN PERSON DÖD EFTER BILBRAND – UTREDER MORD

Polisen bekräftar nu våra uppgifter från lördagskvällen. En utredning om mord har inletts efter att en person hittats avliden i bilbranden strax utanför Vimmerby.

Polisen har inte kunnat identifiera den döde personen och en rättsmedicinsk undersökning kommer att genomföras.

”Det finns inget som tyder på brott i nuläget, men eftersom att omständigheterna är oklara utreds händelsen under rubriceringen mord”, skriver polisen på sin hemsida.

Platsen för branden är länsväg 812 strax nordväst om Vimmerby. En teknisk undersökning genomförs i detta nu och området är avspärrat.

Vid 19-tiden igår larmades blåljuspersonal till bilbranden. Senare under kvällen kunde vi gå ut med uppgifter om att polisen utreder ett grovt brott. Du kan läsa mer om det här.