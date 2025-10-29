TONÅRING VÅLDTOG BARN PÅ BIBLIOTEKET – NU DÖMS POJKEN

En tonårspojke döms för att vid två tillfällen ha våldtagit en ung flicka på en av Hultsfreds biblioteks toaletter. Foto: Arkiv/Mostphotos

I våras våldtog en tonårig pojke en flicka i tioårsåldern vid två tillfällen på en toalett på Hultsfreds bibliotek. Nu döms tonårspojken för detta samt för ytterligare en rad brott. Påföljden blir ungdomsvård samt att flickan tillerkänns ett skadestånd på 430 000 kronor.

Under onsdagen tillkännagav Kalmar tingsrätt domen mot den tonårspojke som har stått åtalad för att ha våldtagit en ung flicka på biblioteket i Hultsfred i mars 2025.

Pojken filmade även övergreppet och gjorde därefter filmen tillgänglig för en annan person genom att visa inspelningen. Genom detta agerande har tonåringen också i hemlighet filmat målsägande när denne befann sig på en toalett på biblioteket.

I april utsatte tonåringen målsäganden för en ny våldtäkt, och även denna gång skedde det på bibliotekets toalett. Precis samma sak skedde även den här gången, genom att pojken även filmat detta övergrepp och gjort det tillgängligt för annan person.

Förnekade brott

Under såväl förundersökningen som under huvudförhandlingen har pojken förnekat brott. Gällande våldtäkterna av den unga flickan har han visserligen vidgått omständigheterna men menat att han har saknat uppsåt vad gäller hennes ålder. Filmningen och fotograferingen har han inte gjort i hemlighet och spridandet av film och fotografi har inte gjorts på det sätt som straffbestämmelsen förutsätter, har han hävdat.

Tingsrätten sätter dock tilltro till den målsägande flickan, men menar att hennes uppgifter på egen hand inte är tillräckliga för att finna de åtalade gärningarna bevisade, utan anser att det är avgörande för bedömningen av åtalet vilket stöd dessa uppgifter får av övrig bevisning och vittnen.

Annons:

”Mycket tillförlitliga”

Två vittnen som är hörda, och som stöder flickans berättelse, beskriver tingsrätten som ”trovärdiga”. Ett tredje vittne anses ha lämnat ”utförliga och nyanserade svar” och hennes uppgifter framstår enligt rätten som ”mycket tillförlitliga”.

Rätten menar också att bevisen i utredningen ger ett starkt stöd för att tonårspojken visste hur ung den målsägande flickan i själva verket var.

Sammantaget finner domstolen åtalet vara styrkt på samtliga punkter. Han döms nu för två våldtäkter av barn, två fall av barnpornografibrott och två fall av kränkande fotografering.

Ungdomsvård och ungdomstjänst

I sin dom skriver rätten att minimistraffet för en vuxen person för det brott som pojken nu döms för är fängelse i tre år. Med hänsyn till pojkens ålder menar man att straffmätningsvärdet landar på nio månader.

Påföljden bestämdes till ungdomsvård förenat med 80 timmars ungdomstjänst. Pojken ska också följa socialnämndens ungdomskontrakt.

Solidariskt med en av sina vårdnadshavare ska han också betala skadestånd till den utsatta flickan med 430 000 kronor.