FÖRETAG UTSATT FÖR STÖLD – ÖVER 100 000 I VÄRDE

Ett företag i Vimmerby har utsatts för en stöld. Värdet överstiger 100 000 kronor.

Stölden ska troligtvis ha skett natten mot den 11 januari i år.

– Kablar och vattenledningar kopplade till en luftvattenpump har kapats och luftvattenpumpen, placerad på utsidan av byggnaden, har blivit stulen, säger Hampus Haag vid polisen.

Det ska vara Charge to Move som är drabbat och pumpen har ett värde på över 100 000 kronor.

– Eventuellt finns det kameraövervakning på detta. Vi har ingen misstänkt, men får titta vidare på om det finns kameraövervakning.