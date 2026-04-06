FOLKETS PRIS #1: Anette har fört familjetraditionen vidare – är en av finalisterna

Anette Hagelin Emilsson driver det anrika familjeföretaget Hagelins i Vimmerby. Hon är en av tre finalister som har chans att vinna det nyinstiftade priset Vimmerbys Hjärta - Folkets Pris som kommer att delas ut på Vimmerbygalan den 17:e april. Foto: Jakob Karlsson

Hon har bokstavligt talat vuxit upp i företaget, och drivit det genom teknisk utveckling och otaliga moderniseringar. En av sakerna som Anette Hagelin Emilsson uppskattat mest med att driva handelsträdgård och blomsterbutik är mötet med alla kunder. Att kunderna även uppskattar det Anette gör står klart efter att hon nominerats och blivit en av tre finalister till det nyinstiftade priset Vimmerbys Hjärta – Folkets Pris. – Oväntat och overkligt, säger hon om nomineringen.

Att Anette vuxit upp med blommor, grönsaker och odlingar i familjeföretaget är knappast en överdrift. Redan 1959 startade föräldrarna Roland och Ing-Britt sin verksamhet med torgförsäljning av frukt och grönsaker. Som barn på 1960-talet fick Anette gallra morötter, plocka blåbär och sälja grönsaker - något hon gärna gjorde, men ändå fick henne att som tonåring tänka att hon aldrig i livet ville jobba i föräldrarnas företag efter skolan. Lyckligtvis ändrade hon sig, och har trivts med att arbeta med blommor, växter och de trogna kunderna i nära femtio år.

– När jag slutade nian sa jag att jag aldrig skulle jobba med det här, och gick ekonomisk linje i Hultsfred i stället för blomsterskola som pappa tyckte, berättar Anette och skrattar.

Började jobba i företaget -79

I början av 1970-talet köpte föräldrarna tomten i Vimmerby där Hagelins än idag finns kvar och började bygga det som idag är ett av Vimmerbys mest väletablerade företag med butik och växthus. 1979 började Anette arbeta på allvar i butiken, och har sedan dess varit kvar. Hon har varit med och fört företaget genom teknisk utveckling, globalisering och olika moden och trender inom trädgård och blommor.

Den största förändringen har varit teknisk, menar Anette.

– Det är så mycket med datorer nu för tiden. Förr så var det bara telefonen. Man ringde och beställde saker och kunderna ringde till oss och beställde. I början hade vi inte ens kassaapparat utan fick räkna förhand.

Även vilka sorters blommor och växter som såldes har förändrats.

– Det har ändrat sig med blomsorter och vad folk vill ha. Och så odlar man på olika sätt. Vi hade inte så mycket krukväxter och det mesta var svenskodlat eftersom vi inte hade samma transporter. Idag har vi blommor från hela världen. Blommor i jord kommer mest från Europa, men snittblommor kommer från Colombia och Kenya och allt möjligt, förklarar hon.

Att Anette trivts på jobbet står klart.

– Det är klart att det alltid är lite upp och ned, och ibland jobbigt, men det är ett väldigt omväxlande och säsongsbetonat arbete.

Vad är det roligaste med jobbet?

– Det som är roligast är att träffa alla kunder i butiken! Att få prata med alla och få en relation till dem. Att få skapa saker som de uppskattar och är nöjda med, som brudbuketter, kistdekorationer, vanliga arrangemang och buketter. Det är det som är roligast, när alla blir glada och nöjda! Att få jobba med något som är vackert är också en rätt så kul uppgift. Blommor är ett roligt material!

Att kunderna även uppskattar relationen med Anette står även det klart efter nomineringen till Vimmerbys hjärta – Folkets Pris.

– Det är kul att höra att de uppskattar det man gör. Men det är fortfarande väldigt overkligt, skrattar Anette. Man tycker inte att man gör något speciellt mer än att sköta sitt jobb, men det är väldigt roligt att någon uppskattar det.

Vad tänker du om galan och möjligheterna att kamma hem priset?

– Det tror jag inte att jag gör, men det är ju inte det som är viktigast heller. Det är bara roligt att få bli nominerad och få lite positiv respons på det man gör. Det blir lite extra energi nu på våren, och det behövs!

Du är i pensionsåldern nu – vad tänker du om framtiden och Hagelins?

– Jag är 66 och egentligen pensionär, men jag kör ett tag till. Absolut inte så länge som mamma och pappa gjorde. Jag har barnen och deras familjer och man vill hinna umgås lite då och då. Ingen av dem bor här så det blir mycket åkande. Men vi tar en dag i taget, eller kanske en månad i taget.

Priset Vimmerbys Hjärta – Folkets pris kommer att delas ut på Vimmerbygalan den 17 april. De två andra finalisterna är Emilie Strid som driver butiken Hemlängtan i Frödinge, och Mikael Carlsson bakom Vimmerby Spritfabrik.

Här kan du lägga din röst.