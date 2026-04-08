Äldre man trafikdödad i Västervik – nu har föraren fått sin dom

Hösten 2024 avled en man i 75-årsåldern efter att ha blivit påkörd av en bil på ett övergångsställe i Västervik. Nu döms en kvinna för bland annat vållande till annans död.

Det var den 19 oktober 2024 som olyckan inträffade vid slottsruinen i Västervik.

Kvinnan kom körande från Gränsö och hade sin dotter med sig i bilen. De var på väg till en ungdomsmatch. De hade gott om tid och kvinnan kände sig varken stressad eller trött.

Kvinnan har i förhör berättat att hon hade solen i ögonen vid olyckstillfället och att mannen plötsligt bara stod mitt i vägbanan. Ett staket till höger försämrade dessutom sikten något. Kvinnan har även berättat att hon kort före olyckan tagit upp en telefon för att ge den till sin dotter, men att det förloppet varat i en sekund och att hon fortsatt hade koll på vägbanan

Mannen fördes till sjukhus efter olyckan, men avled den 3 november till följd av sina skador.

Villkorlig dom

Kvinnan, som är i 45-årsåldern och bosatt i Västervik, har stått åtalad för vållande till annans död och vårdslöshet i trafik, och döms nu av Kalmar tingsrätt på båda åtalspunkterna.

I sin dom menar tingsrätten att kvinnan har brustit i den uppmärksamhet och försiktighet som krävs av en bilförare när man närmar sig ett obevakat övergångsställe.

Påföljden för kvinnan, som är tidigare ostraffad, bestämdes till villkorlig dom. Straffvärdet menar tingsrätten motsvarar ett kortare fängelsestraff, men eftersom kvinnan inte befaras göra sig skyldig till fortsatt brottslighet lät man det stanna vid en villkorlig dom.

”Med hänsyn till vad som framkommit om (kvinnans namn) dåliga psykiska och fysiska mående efter dödsolyckan med långa perioder av sjukskrivning anser tingsrätten att det finns särskilda skäl för att inte förena den villkorliga domen med ett bötesstraff”, skriver man i domen.