Spottade på kvinna och slog sönder bostaden – fängelse för ex-pojkvän

En man från Vimmerby döms till fängelse efter att ha ofredat sin ex-flickvän och brutit sig in i hennes lägenhet.

På krogen blev en kvinna från Vimmerby spottad i ansiktet av sin ex-pojkvän. Han blev utslängd, men strax därefter fick kvinnan ett filmklipp till sin telefon där en person rörde sig i mörkret i hennes då sönderslagna lägenhet. Nu döms ex-pojkvännen till fängelse.

Det var i slutet av april 2024 som kvinnan, som är bosatt i Vimmerby, var på ett uteställe i staden tillsammans med några vänner. Denna kväll var även hennes ex-pojkvän, en man i 30-årsåldern från Vimmerby, ute och festade.

De båda stötte ihop på utestället och efter en stund ska mannen ha gått fram till kvinnan i baren och spottat henne i ansiktet. Detta har han erkänt i förhör och förklarat med att han var sårad över att de hade gjort slut.

Personal såg vad som hände och slängde ut mannen.

Under kvällen mottog kvinnan en rad e-postmeddelanden från en adress som hennes ex-pojkvän tidigare hade skickat till henne från. Meddelandena var både hotfulla och innehöll sexuella inslag.

Sönderslagen lägenhet”

Detta fortsatte även efter att mannen hade blivit utslängd. En stund senare, strax efter klockan 01 på natten, plingade det till i kvinnans telefon igen. Återigen var det ett meddelande från samma e-postadress och i ämnesraden kunde kvinnan läsa ”Kolla” och innehållet ”Din lägenhet”.

Knappt tio minuter senare skickade e-postadressen ett filmklipp filmat inne i målsägandens lägenhet. Filmklippet var mörkt och den som filmade gick runt och visade upp olika delar av lägenheten. På filmklippet syns bland annat krossade tallrikar på köksgolvet, att glasrutan i dörren till lägenheten krossats och en mängd föremål som låg på golven i de olika rummen.

Annons:

”Rakt igenom en efterhandskonstruktion”

Den målsägande kvinnan har uppgett att det är ex-pojkvännen som har skickat de aktuella e-postmeddelandena till henne, vilket Kalmar tingsrätt också slår fast. Kvinnan menar att mannen har skrivit till henne från den adressen tidigare, medan mannen i förhör har hävdat att det inte är han som har skrivit till henne och inte heller han som var inne i hennes lägenhet.

Tingsrätten menar dock att kvinnans och hennes vänners vittnesmål om att de tog ex-pojkvännen på bar gärning när de rusade hem till hennes lägenhet är ”tydliga, detaljerade och framstår som självupplevda”. Samtidigt beskriver de pojkvännens uppgifter som ”vaga och motsägelsefulla, och framstår rakt igenom som en efterhandskonstruktion”.

Ny fängelsedom

Kalmar tingsrätt finner därför den tilltalade mannen skyldig till grovt hemfridsbrott, där han bedöms ha brutit sig in i lägenheten och förstört där inne, samt ofredande.

Påföljden bestämdes till två månaders fängelse, detta trots att tingsrätten i sin dom slår fast att den brottslighet som mannen gjort sig skyldig till har ett samlat straffvärde om sju månaders fängelse.

Att straffet blir lägre beror på att mannen sedan tidigare är dömd till flera fängelsestraff för annan brottslighet, men där den nu nyupptäckta brottsligheten gör att viss tidigare villkorlig frihet förverkas.

Mannen ska också betala skadestånd till den målsägande kvinnan med 35 000 kronor samt 1 000 kronor till brottsofferfonden.