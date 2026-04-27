Fick kritik för brister i arbetsmiljön för snöröjarna – nu är det åtgärdat

Kommunen har åtgärdat det som Arbetsmiljöverket påpekade i januari. Foto: MostPhotos

NYHETER 27 april 2026

Tidigare i år fick kommunen kritik för flera brister i sitt arbetsmiljöarbete kring snöröjningen. Arbetsmiljöverket krävde åtgärder och nu är myndigheten nöjd med vad man sett vid sin uppföljning.

Det var i januari i år som Arbetsmiljöverket besökte Vimmerby kommun för att inspektera arbetsmiljöarbetet kring snöröjningen. Arbetsmiljöverket pekade på brister vad gäller undersökning, riskbedömning och åtgärder kopplade till vinterväghållning. 

"Ni har inte undersökt och riskbedömt arbetet med snöröjning och halbekämpning. Vid inspektionen nämndes bland annat risker kopplat till passerande fordonstrafik, rädslan att köra på oskyddad allmänhet, att köra fast (bältesanvändning) samt belastningsergonomiska risker kopplat till handskottning", skrev myndigheten och betonade att åtgärderna skulle syfta till att ta bort riskerna.

Arbetsmiljöverket menade också att kommunen inte undersökt och riskbedömt användningen av arbetsutrustningen för snöröjare och halkbekämpare. Dessutom såg myndigheten att arbetet som utförs kan innebära att man utsätts för våld eller hot om våld. 

"Ni har inte tillräckligt undersökt och bedömt riskerna för våld och hot om våld i arbetet. Det är viktigt att regelbundet undersöka och bedöma risker i arbetet. Detta gäller också när något förändras i er verksamhet. Annars kan det hända att ni inte uppmärksammar eller hinner åtgärda risker i tid, innan de leder till ohälsa eller olycksfall", skrev Arbetsmiljöverket. 

Kommunen har uppfyllt kraven

Den 9 april var Arbetsmiljöverket tillbaka för en återkontroll. Hade inte bristerna blivit åtgärdade kunde det ha blivit tal om föreläggande eller förbud. 

Men Arbetsmiljöverket tyckte uppenbarligen att kommunen hanterat de brister man påpekat.

"Vi ställde krav på er att rätta till vissa brister i arbetsmiljön. Nu bedömer vi att ni uppfyller de kraven. Därför har vi avslutat ärendet", skriver man i meddelandet.

BakåtPausaPlayFramåt