DEBATT: "Vad får vi för pengarna?"

Nu när vi i Miljöpartiet inte har suttit i kommunfullmäktige under två mandatperioder är det en del saker vi undrar över. Tre områden som vi ställer oss lite frågande till och kommer försöka få svar på och jobba för att kommuninvånarna får ut det bästa möjliga av sina skattepengar är Itsam, utköpen och chefsstrukturen.

Itsam

Vi betalar 42 miljoner till Itsam och detta ska tydligen ökas till 48 miljoner. Här måste vi instämma i de frågor som kommer från Moderaterna och Sverigedemokraterna. Det är inte ofta vi håller med dessa två partier men här ställer de viktiga och relevanta frågor.

Om vi ser på vår grannkommun Hultsfred som har en egen IT-avdelning budgeterar de för en nettokostnad på 10,7 miljoner för deras IT-enhet. Vi har alltså en skillnad på 30 miljoner!

Det kanske inte går att jämföra rakt av? Kanske har ITsam en kvalitet och effektivitet som gör dessa 30 miljoner motiverade? Men hur vet vi det? Vad får vi för pengarna? Vi i Miljöpartiet vill utreda möjligheten att övergå till lösningar som är baserad på öppen källkod för att spara pengar istället för att gynna amerikanska techjättar.

Utköpen

Det skrivs frekvent i vår lokalmedia om alla utköp som sker av personal i kommunen.

Tidigare har det framställts som att det verkar handla om enskilda fall, men hur många enskilda fall behövs innan det blir ett mönster? Här undrar vi i Miljöpartiet om det finns någon plan framåt för att minska antalet utköp? Hur arbetar man förebyggande för att göra bättre rekryteringar? Finns det ett systematiskt och kvalitetssäkrat arbete för hur man tar referenser vid nyanställningar? Ibland kan det vara befogat att ge personal sparken. Har det prövats att vid vissa fall vara lite hårdare och faktiskt avskeda personer som inte sköter sitt jobb så grovt att det faktiskt finns skäl för uppsägning? Används utköp istället för att göra ordentliga rehabplaner för anställda som av olika anledningar är sjukskrivna? Vilka planer finns att utveckla friskvården i kommunen för att få ett bättre förebyggande kring hälsa hos de anställda och på så sätt minska både sjukskrivningar och utköp?

Vad får vi för pengarna? Vi i Miljöpartiet vill se ett tydligare och mer genomarbetat förebyggande arbete för goda rekryteringar och bra arbetsmiljö.

Chefer

En annan fråga som har varit uppe inom vår kommun är antalet chefer. När den demografiska verkligheten verkar peka på att vår kommun står inför en minskad befolkning behöver vi minska på kommunens kostym och då anser vi att det är viktigt att börja uppifrån.Vi har haft en period mellan 2020 och 2023 och antalet chefer ökade med 15% samtidigt som det totala antalet anställda minskade. Nu verkar ändå kommunen ha ändrat riktning i denna fråga och sjösatt en ny organisation där några chefstjänster tas bort. Vi ser det som viktigt om vi inte lyckas vända den demografiska trenden i kommunen att vi tar bort personal i samma takt. Men att vi vid alla nedskärningar prioriterar personalen närmast verksamheten och alltid undersöker alla möjligheter att minska administration och ledning före den brukarnära verksamheten. Vad får vi för pengarna? Vi i Miljöpartiet vill se fokus påkärnverksamheten och en chefsstruktur där initiativ uppmuntras och där viljan att skapa nytta är större än rädslan att granskas.

Miljöpartiet Vimmerby