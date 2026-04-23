Misstänkt knarkduo i trakten kvar i häktet ytterligare en tid

En misstänkt knarkduo från trakten blir kvar i häktet. Mannen och kvinnan har omhäktats en andra gång. Nu ska åtal väckas den 6 maj.

Det var i slutet av mars som polisen kontrollerade en man i centrala Hultsfred. Det renderade i en husrannsakan i mannens bostad i Hultsfred. I samband med husrannsakan kom en kvinna i 30-årsåldern, som är bosatt i Vimmerby kommun, ut från den aktuella bostaden.

Hon hade då narkotika på sig och man tog beslut om en husrannsakan i kvinnans bil och även i hennes bostad. I hennes bil hittade man en yxa.

Båda två blev misstänkta för att ha haft knark till försäljning.

– Det är ingen jättestor mängd, men det är uppe i normalgraden. Det är omständigheten med att det är väldigt olika preparat och vissa andra omständigheter som gör att man misstänker att det är till försäljning, berättade Hampus Haag vid polisen.

Delvis erkänt

I samband med att de två personerna blev häktade var åklagaren Felicia Ekblad återhållsam med kommentarer och detaljer.

– Jag kan inte säga så mycket, det är tidigt i utredningsskedet. Det rör innehav av narkotika och nu får tingsrätten pröva om det finns sannolika skäl. Det utreds som i överlåtelsesyfte, sa hon då.

De två, som känner varandra sedan tidigare, har suttit häktade över påsk. Den 10 april blev de båda omhäktade och nu den 23 april är åklagaren ännu inte redo att väcka åtal.

Mannen har erkänt narkotikabrott eget bruk, men förnekat brott i överlåtelsesyfte. Kvinnan erkänner ringa narkotikabrott eget bruk.

Annons:

Omhäktade igen

Under torsdagen blev båda omhäktade på nytt. Nu har åklagaren fått till den 23 april på sig att väcka åtal. Båda gick med på detta.

Vi har sökt åklagaren igen men utan framgång.