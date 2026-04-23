Förre VH-keepern tog klivet upp – igen: "Känns lite större nu"

Scott Hector var med och förde upp Vimmerby Hockey i Hockeyallsvenskan. Foto: Arkivbild

Scott Hector storspelade i målet när Visby/Roma tog klivet upp i Hockeyallsvenskan för första gången i klubbens historia. Foto: Bildbyrån

Han var med och förde upp Vimmerby Hockey i Hockeyallsvenskan 2023/2024. Nu har Scott Hector gjort om samma historiska resa med Visby/Roma. – Otroligt häftigt och roligt. Det är jättestort för mig, för klubben och för hela Gotland skulle jag säga, säger målvaktshjälten.

Scott Hector spelade två säsonger i Vimmerby Hockey i Hockeyettan och inledde sin andra säsong i klubben på ett lysande sätt med 94,2 i räddningsprocent. Men en olycklig skada satte stopp och målvakten fick stå åt sidan under en längre tid. I kvalserien spelade han bara en match när Vimmerby Hockey tog steget upp i den näst högsta serien.

Den här gången hade Scott Hector en helt annan roll när Visby/Roma vann med 3-1 i matcher mot Hudiksvall och fick fira allsvenskt avancemang. Utöver första matchen i finalserien där han blev utbytt efter fyra insläppta mål har målvakten storspelat och varit den stora skillnaden mellan lagen.

– Det känns lite större den här gången på något sätt. Det är nog just att jag har varit med delaktig nu. Jag har fått spela matcher och hjälpa laget att vinna på ett annat sätt, säger Scott Hector dagen efter avancemanget.

Många med VH-bakgrund

Målvakten låter förvånansvärt pigg när vi når honom på torsdagsmorgonen.

– Det blev absolut en del firande igår och in på natten. Men vi är nog inte klara än skulle jag tro. Det blir nog lite i helgen också.

Vad betyder det här?

– Det är otroligt häftigt och sjukt kul. Att få uppleva det igen är såklart jätteroligt. Det är jättestort för mig, för klubben och för hela Gotland skulle jag säga.

Han är långt ifrån ensam i laget med bakgrund i Vimmerby Hockey.

Även lagkamraterna Carl Sjöberg, Hugo Ollila, Lucas Jidenius och Simon Lindblom har tidigare varit en del av VH.

– Det är ett gott gäng hela laget, men det är klart att man har lite extra kärlek till Vimmerbygrabbarna som man har spelat med tidigare.

"Utvecklats som målvakt"

Scott Hector har genomgående svarat för en stark säsong och landade på 92,7 i räddningsprocent i både grundserien och slutspelet.

– Jag är jättenöjd. Jag tycker att jag har utvecklats som målvakt och växlat upp ytterligare ett steg i år. Det är skönt att få visa att jag kan spela bra även i ett slutspel och inte bara i grundserien.

Målvakten har hunnit bli 28 år men står fortfarande på noll spelade matcher i Hockeyallsvenskan. Kontraktet med Visby/Roma gick ut efter säsongen och framtiden är oviss.

– Det hade varit roligt att följa med laget upp såklart, men vi får se vad som händer. Än så länge har jag bara haft mitt fokus på att spela med Visby så långt som möjligt med slutdestinationen att gå upp. Det lyckades vi med.