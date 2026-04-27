DÖMS FÖR MISSHANDEL UNDER SEX – FRIAS FRÅN VÅLDTÄKT

En man utsatte en kvinna för fyra fall av misshandel under sex, men frias från åtal om två våldtäkter.

En man i 30-årsåldern från Kalmar frias i ett mål om våldtäkt mot sin tidigare partner. Däremot döms han för fyra fall av misshandel mot samma kvinna.

Brotten som mannen döms för har begåtts i Kalmar och i Högsby. Mannen har dragit kvinnan i bröstet, bitit henne och dragit henne i magen. För dessa fyra fall av misshandel döms han. Gärningarna har utförts i samband med sexuellt umgänge, där kvinnan berättat att hon tydligt klarlagt att hon inte ville ”tillfogas smärta”. Mannen har hävdat att de ”provade sig fram”. Tingsrätten slår fast att mannen tydligt överträtt kvinnans ”uppställda gränser”.

”Gränsen inte helt lätt att dra”

Däremot frias han alltså för två fall av våldtäkt där han ska ha tvingat sig till oralsex. Även om tingsrätten slår fast att mannen "tänjt på uttalade gränser” i deras sexuella relation tycker inte tingsrätten att det är bevisat att det saknats samtycke till de handlingar som åklagaren bedömer utgöra våldtäkt.

”Genom parternas samstämmiga uppgifter är det utrett att X både tjatat och tänjt på uttalade gränser för att få A att acceptera mer hårdhänt sex än hon velat. A har alltså från början tydliggjort att vissa beteenden var oönskade, men har ändå förmåtts att acceptera dem. Gränsen mellan detta och bristande samtycke är inte helt lätt att dra, och det ligger i sakens natur att A i efterhand kan ha fäst större vikt vid sina inledande protester än vid vad hon till sist övertalats att acceptera”, skriver tingsrätten i sin dom.

Mannen har varit häktad en längre tid och får en villkorlig dom samt 140 timmar i samhällstjänst. Han ska även betala 15 000 kronor i skadestånd till kvinnan.