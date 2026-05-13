Använde kvinnans namn – för att beställa Bamsetidning

En kvinna i 55-årsåldern, bosatt i Vimmerby kommun, fick en överraskning häromdagen. Då kom en Bamsetidning till henne.

Det ska vara någon som i hennes namn beställt en Bamsetidning för 347 kronor. Även företaget som säljer tidningen har drabbats.

– Det här har medfört ekonomisk skada för företaget och även oangelägenhet för målsägande, eftersom man använt hennes namn, säger Hampus Haag vid polisen.

Anmälningar om bedrägeri och olovlig identitetsanvändning är upprättade. Det finns ingen misstänkt för detta tilltag.